Per Leihe: Vilzing holt Haching-Talent Gottmeier

Josef Gottmeier wechselt für eine Saison von der SpVgg Unterhaching an den Huthgarten zur DJK Vilzing. Der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler, der bisher nur in Hachings zweiter Mannschaft in der Landesliga zum Einsatz kam, soll in der Regionalliga Spielpraxis sammeln. "Josef hat Talent und auf seiner Position hatten wir akuten Bedarf, er wird also sicher viele Möglichkeiten bekommen, sich für weitere Aufgaben in Haching zu beweisen", so Sepp Beller, sportlicher Leiter.