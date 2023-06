Per Leihe: HSV-Talent Beleme stürmt für Ingolstadt

Daouda Beleme spielt in der kommenden Saison in der 3. Liga beim FC Ingolstadt. Das Hamburger Sturmtalent wird ausgeliehen.

Mit 17 Toren und fünf Vorlagen hat Daouda Beleme in der vergangenen Regionalliga-Saison auf sich aufmerksam gemacht. Mit dem FC Ingolstadt schlug nun ein ambitionierter Drittligist zu. Der 22-jährige Angreifer wird für ein Jahr auf Leihbasis bei den Schanzern spielen. "Wir sind sehr erfreut, dass Daouda Beleme für die kommende Spielzeit unseren Angriff bereichert. Daouda hat in der letzten Saison der Regionalliga Nord insbesondere seinen Torinstinkt und seine Schnelligkeit mehr als nur unter Beweis gestellt", sagt Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer. "Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und wünschen ihm für seinen Start auf der Schanz alles Gute."

Der gebürtige Hamburger Beleme fing beim Stadtteil-Klub Eimsbütteler TV mit dem Fußballspielen an, ehe er 2019 in den Nachwuchsbereich des FC St. Pauli wechselte. Nach zehn Partien für die zweite Mannschaft der Kiez-Kicker schlug der HSV 2021 zu. Für die Rothosen absolvierte er 49 Einsätze in der Regionalliga, dabei gelangen ihm 25 Tore - 17 davon in der abgelaufenen Spielzeit, wodurch er zweitbester Torschütze in der Regionalliga Nord war.

"Nach den angenehmen Gesprächen mit den sportlich Verantwortlichen bin ich mir sicher, dass ich mich fernab meiner Geburtsstadt Hamburg im Verein und der Stadt sehr schnell wohlfühlen werde. Ich freue mich darauf, beim FCI wertvolle Spielpraxis auf professionellem Niveau zu sammeln und mein Können zeigen zu dürfen", sagt der Neu-Ingolstädter selbst.