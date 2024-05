Per Klausel: Holstein Kiel verpflichtet Geschwill vom SV Sandhausen

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat seinen zweiten Sommer-Neuzugang bekanntgegeben. Max Geschwill verlässt den SV Sandhausen nach einer Saison per Ausstiegsklausel und soll die Defensive der Störche verstärken.

Schon im März hatte Holstein Kiel mit Offensiv-Allrounder Andu Yobel Kelati von der TSG Hoffenheim II den ersten Sommer-Neuzugang für die Saison 2024/25 präsentiert. Am Montagnachmittag legten die Störche erstmals nach dem feststehenden Aufstieg nach. Auf Kelati, der aus der Regionalliga Südwest kommt, folgt Max Geschwill, der ebenfalls einen großen Karrieresprung hinlegt. Der 22-Jährige Innenverteidiger wechselt trotz eines bestehenden Vertrags bis 2026 vom SV Sandhausen aus der 3. Liga in die Bundesliga. Die Kieler haben die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel gezogen. Zur Ablöse machten die Vereine - ebenso wie zur Länge des neuen Vertrags - keine Angaben.

Noch 2022/23 spielte Geschwill gemeinsam mit Kelati in der Regionalliga Südwest für die Hoffenheimer Zweitvertretung. Im vergangenen Sommer schloss er sich dem damaligen Zweitliga-Absteiger aus Sandhausen an und spielte sich auf Anhieb in der ersten Elf fest. Aufgrund einer Gelbsperre und verletzungsbedingt verpasste er elf Partien, in den restlichen 27 Drittliga-Spielen stand er, ebenso wie zweimal im DFB-Pokal, jeweils in der Startelf (zwei Tore). Zuletzt laborierte Geschwill an einem Mittelfußbruch, den er sich am 33. Spieltag der abgelaufenen Saison zugezogen hatte.

SVS-Sportdirektor Imhof attestiert "überragende Saison"

"Mit Max Geschwill gewinnen wir einen flexiblen Defensivspieler", erklärte Carsten Wehlmann, Geschäftsführer Sport bei den Störchen. Neben seiner angestammten Rolle als Innenverteidiger kann der Linksfuß auch auf die defensiven Außenbahnen ausweichen. "Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen wird."

SVS-Sportdirektor Matthias Imhof war ebenfalls voll des Lobes für seinen scheidenden Abwehrmann. "Max hat sich in diesem Jahr durch seine überragende Saison ins Rampenlicht gespielt und es sich damit verdient, bei einem Bundesligisten zu unterschreiben." Geschwill selbst gab sich derweil von dem "attraktiven Fußball" der Störche beeindruckt. "Nun bin ich ab Sommer Teil dieser Geschichte und werde alles daransetzen, schnellstmöglich anzukommen und mich in diese Mannschaft zu integrieren."