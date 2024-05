Per Klausel: Auch Martel könnte Köln verlassen

Die Mannschaft des 1. FC Köln droht im Sommer auseinanderzubrechen. Nach kicker-Informationen könnte auch Mittelfeldspieler Eric Martel den Klub verlassen.

Wenn die Profis des 1. FC Köln am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FC Heidenheim um den Einzug in die Relegation kämpfen, ist die Fallhöhe hoch. Es geht um die mögliche letzte Chance auf den Klassenerhalt in der Bundesliga, aber auch um die sportliche und persönliche Zukunft vieler Profis. Denn im Falle eines Abstiegs in die 2. Liga könnte der Kader der Geißböcke auseinanderbrechen.

Eine ganze Reihe von Spielern könnte gehen

Routinier Mark Uth und Stürmer Davie Selke etwa haben keine Verträge für das Unterhaus, Justin Diehl steht vor einem Wechsel nach Stuttgart, die geliehenen Faride Alidou und Luca Waldschmidt dürften eher nicht in Köln bleiben wollen. Das Stamm-Innenverteidiger-Duo Timo Hübers/Jeff Chabot, Torhüter Marvin Schwäbe sowie Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic haben Ausstiegsklauseln - und sind damit nicht allein.

Denn nach kicker-Informationen könnte nach dem Saisonende auch Mittelfeldspieler Eric Martel den Klub per Klausel verlassen. Der 22-Jährige ist auf der Doppelsechs unumstritten, war sowohl bei Steffen Baumgart als auch dessen Nachfolger Timo Schultz gesetzt. Im Sommer 2022 hatte er einen Vertrag bis 2026 am Rhein unterschrieben, als deutscher U-21-Nationalspieler ist Martel naturgemäß bei vielen Klubs auf dem Radar.

Sport-Geschäftsführer Christian Keller wollte sich auf kicker-Anfrage dazu nicht äußern. In der Vergangenheit hatte er stets betont, die Mannschaft werde im Abstiegsfall nicht auseinanderbrechen. Eine Prognose, die womöglich schwer einzuhalten sein könnte …