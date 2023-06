Per Klassenerhalt zum neuen Vertrag: Marx bleibt ein Löwe

Jan-Hendrik Marx wird auch in der kommenden Saison für Eintracht Braunschweig auflaufen. Der Ligaverbleib des BTSV macht dies möglich.

Durch das 1:2 bei Hansa Rostock rutschte Braunschweig am letzten Spieltag noch auf Rang 15 ab - nicht jedoch aus der 2. Bundesliga. Bielefeld war durch das 0:4 in Magdeburg am Ende um zwei Punkte schlechter notiert und muss in die Relegation, der BTSV feierte den Klassenerhalt. Auch Jan-Hendrik Marx, der mit dem Ligaverbleib wie schon Anthony Ujah automatisch ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2024 an die Eintracht vertraglich gebunden ist.

"Jan ist ein sehr verlässlicher Spieler, auf und neben dem Platz. Wir trauen ihm noch weitere Entwicklungsschritte zu und sind froh, dass die vertragliche Situation mit ihm frühzeitig geklärt ist", erklärte Geschäftsführer Sport Peter Vollmann.

Marx kam im Januar 2022 vom FC Ingolstadt nach Braunschweig, stieg mit den Löwen in die 2. Bundesliga auf und stand 25-mal im deutschen Unterhaus für die Eintracht auf dem Platz. Der 28-Jährige fühlt sich "in Braunschweig, bei der Eintracht und im Mannschaftskreis sehr wohl“, wie er betonte, und war "wirklich froh, dass wir den Klassenerhalt und damit unser Saisonziel erreicht haben".