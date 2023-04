Per Hattrick zur 50: Draisaitl nicht zu stoppen

Beim 6:0 gegen die Anaheim Ducks lief die Offensivmaschinerie der Edmonton Oilers auf Hochtouren, defensiv gelang im zweiten Spiel in Serie ein Shutout. Und Leon Draisaitl erreichte den nächsten Meilenstein seiner Karriere.

Leon Draisaitl hat auch in dieser Saison einen unglaublichen Lauf. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Nach 55 Minuten und einer Sekunde flogen die Caps im Rogers Place zur Eisfläche, das sichere Zeichen für einen Hattrick. Stehende Ovationen für Leon Draisaitl folgten. In Unterzahl hatte der Deutsche soeben zum 6:0 gegen die Anaheim Ducks getroffen und einen Hattrick erzielt. Gleichzeitig war dieser Treffer der 50. des 27-Jährigen in dieser Saison. Eine nach wie vor besondere Marke und ein Meilenstein.

Draisaitl gelangen bereits zum dritten Mal 50 Tore in einer Spielzeit, er ist er der 21. Spieler in der langen NHL-Geschichte, der das von sich behaupten kann. Damit steht er auf einer Stufe mit Legenden wie Teemu Selanne, Jaromir Jagr, Luc Robitaille, Cam Neely oder John LeClair. Namen, die jedem NHL-Fan auf der Zunge zergehen.

"Im dritten Drittel war ich wahrscheinlich ein bisschen zu egoistisch und habe von überall geschossen", sagte Draisaitl. "Normalerweise passe ich zu viel, einmal in meinem Leben sollte das okay sein." Wer mag da widersprechen? Draisaitl traf neben der Unterzahl auch bei Fünf-gegen-Fünf und im Power-Play, dort zum 30. Mal in dieser Spielzeit. Der NHL-Rekord von Tim Kerr (Philadelphia Flyers) steht bei 34 aus der Saison 1985/86 …

120 Scorerpunkte

Noch kleiner wird der illustre Kreis, der dreimal in der Laufbahn mindestens 50 Tore und 50 Assists in einer Saison hatte, Draisaitl ist nun einer von zwölf, steht aktuell bei unglaublichen 120 Scorerpunkten (50 Treffer, 70 Vorlagen). Übertroffen wird er nur von Connor McDavid, der seinen 62. Saisontreffer erzielte und nun bei 146 Punkten steht. Die beiden Oilers-Superstars sind zudem die ersten Teamkollegen seit Mario Lemieux und Jaromir Jagr (Pittsburgh Penguins) 1995/96, die über 50 Saisontore kommen.

Play-offs sind fix

Durch den Sieg erreichten die Oilers vorzeitig die Play-offs. Offen ist nur, auf welchem Platz in der Pacific Division. Derzeit belegen sie mit 99 Punkten Rang zwei hinter den Vegas Golden Knights. Ungewöhnlich zudem: Der in dieser Saison oft schwache und viel kritisierte Torhüter Jack Campbell schaffte seinen ersten Shutout in dieser Saison, hielt vor allem im ersten Drittel stark. 75 Spiele lang hielt Edmonton sein Tor nie sauber, nun war es die zweite Partie in Serie, nachdem zuletzt schon Stuart Skinner bei m 2:0 gegen Los Angeles nicht zu bezwingen gewesen war.