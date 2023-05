Per Handschlag: Baumgart verlängert Vertrag beim 1. FC Köln

Wenige Tage nach dem gesicherten Klassenerhalt hat der 1. FC Köln die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Trainer Steffen Baumgart verkündet. Dieser hat weiterhin "viel Spaß".

Denkt nicht an Abschied aus Köln: Steffen Baumgart. IMAGO/Revierfoto

Wie der Kader in der neuen Saison aussehen wird, ist angesichts der verhängten Transfersperre ungewiss. Doch auf der Trainerbank setzt der 1. FC Köln seine Kontinuität fort: Steffen Baumgart hat seinen ursprünglich noch bis 30. Juni 2024 gültigen Vertrag wie erwartet vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert.

"Wir haben im letzten Jahr eine klare Absprache getroffen: Wenn es für alle Seiten passt, verlängern wir den Vertrag um ein weiteres Jahr. Das steht für mich außer Frage", wird Baumgart in der Klubmitteilung am Mittwoch zitiert. "Warum? Weil es mir einfach viel Spaß macht, für den FC und mit meinem Team zu arbeiten. Das sieht man jeden Tag. Wir haben immer von einem Weg gesprochen, und ich bin davon überzeugt, dass dieser noch nicht zu Ende ist. Wir können hier noch viel erreichen."

Am zurückliegenden 31. Spieltag sicherte sich der FC mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen und passenden Ergebnissen der Konkurrenz vorzeitig den Klassenerhalt. In der vergangenen Saison, Baumgarts erster im Amt, hatten sich die Kölner als Tabellensiebter sogar für die Europa Conference League qualifiziert und dort den Einzug in die K.-o.-Runde nur knapp verpasst.

"Klare Handschrift, starkes Kollektiv"

"Die Gesamtentwicklung spricht für sich", findet FC-Geschäftsführer Christian Keller. "Steffen und sein Trainerteam arbeiten mit unserer Mannschaft konsequent und systematisch entlang einer klaren Spielidee. Zahlreiche Spieler haben dadurch eine positive persönliche Leistungsentwicklung genommen. Mit seiner klaren Handschrift hat Steffen unsere Mannschaft zu einem starken Kollektiv geformt, in dem ein großer Zusammenhalt und echter Teamgeist vorherrschen. All diese Punkte sprechen, ganz unabhängig von den erzielten sportlichen Ergebnissen, für eine weitere Zusammenarbeit mit Steffen. Es ist deshalb nur folgerichtig, dass wir, wie im letzten Sommer vereinbart, per Handschlag verlängert haben. Ich freue mich sehr darüber."

Baumgart hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er seine Zukunft zumindest mittelfristig bei den "Geißböcken" sieht. Gerade in Köln weiß man aus der Vergangenheit, wie wichtig Kontinuität auf dem wichtigsten sportlichen Posten ist. Baumgart ist längst nicht nur der knorrige, mitunter raubauzige und vieles in Frage stellende Leader. Er ist viel mehr: Er verbessert Spieler reihenweise, er tauscht sich mit der gesamten sportlichen Abteilung aus, er geht auf Vorschläge ein und - ganz wichtig: Er kann zuhören und Ratschläge annehmen.