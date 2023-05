Per Golden Goal: SC Verl gewinnt die 3. Liga eMeisterschaft

Die 3. Liga eMeisterschaft ging in ihr zweites großes Finale. Gesucht wurde der Nachfolger des SV Wehen Wiesbaden. Wie einst 1996 beim EM-Finale sorgte ein Golden Goal für die Entscheidung.

Vor dem großen Finale der 3. Liga eMeisterschaft war klar: Es wird ein neuer Titelträger gesucht. Vorjahressieger Wehen Wiesbaden scheiterte an der Qualifikation zum Grand Final - Viktoria Köln, der FSV Zwickau, SC Verl und TSV 1860 München lauerten also auf den Gewinn der Trophäe.

Der Weg dahin war in dieser Finalrunde nicht weit. Den Auftakt machten die beiden Halbfinals, allerdings nicht gefolgt vom eigentlichen Endspiel. Die beiden Sieger kamen in ein Endspiel des Winner Brackets. Wer das gewann, zog ein Ticket für das sogenannte Overall-Finale, in dem der Titel ausgespielt wurde. Der Verlierer bekam wiederum eine zweite Chance im Consolation Finale. Der Gegner wurde aus dem Lower Bracket ermittelt, dass sich aus den beiden unterlegenen Mannschaften der Halbfinalbegegnungen zusammensetzte.

1860 vollendet Comeback nicht

Siegreich aus den ersten Duellen gingen sowohl Viktoria Köln als auch der SC Verl hervor. Die Kölner triumphierten über 1860 München - auf dem TSV lag ein besonderes Augenmerk. Aus schier aussichtsloser Position schaffte er im letzten Qualifier doch noch den Sprung in die Top 4.

Abschreiben durfte man daher die Sechziger nicht, die ihre Comeback-Qualitäten erneut unter Beweis stellten. Im Lower Bracket ging es schließlich gegen den FSV Zwickau. Eine umkämpfte Partie, die schließlich über die volle Distanz ging. Den entscheidenden Treffer erzielte Maximilian 'xMaaax03x' May in der 69. Minute. Eine Flanke von rechts nickte der vollkommen blank stehende Stürmer zum 2:1-Siegtreffer unhaltbar in die Maschen.

Bronze für den TSV 1860 München. DFB

Im Consolation Finale kam es damit zum erneuten Aufeinandertreffen mit Viktoria Köln. Die machten der Münchener Comeback-Vollendung einen Strich durch die Rechnung. Wie schon im ersten Duell spielten die Domstädter groß auf und ließen den Sechzigern keine Chance.

Zunächst gewann Yigit-Can 'ViK_Yigit' Özagac mit 3:1 - ein besonderes Highlight war sein Tor zum Endstand. Einen Steilpass in den Strafraum donnerte er per Seitfallzieher ins Tor. Noch als Sahnehäubchen obendrauf schaffte er beim Abschluss ein grünes Timed Finish.

Den Einzug in das Endspiel tütete schließlich Sean 'ViK_Sean' Landwehr ein. Von der ersten bis zur letzten Minute dominierte er die Partie - 6:0 hieß es nach 90 Ingame-Minuten.

'ViK_Sean' wieder in Torlaune

Ein Rematch gab es damit nicht nur im Consolation Finale, sondern auch im Endspiel um die eMeisterschaft der 3. Liga. Landwehr dominierte abermals seine Partie - 4:0 hieß es schon zur Halbzeitpause. Da sich in den zweiten 45 Ingame-Minuten daran nichts änderte, glich er damit im Gesamtergebnis aus. In dem waren diesmal drei statt zwei Siege von Nöten.

Allerdings war das 0:4 lediglich ein Ausrutscher in der Vita Verls. 'SCV Etienne' drehte seine Begegnung und brachte den SCV ganz nahe an die Trophäe. Den letzten Schritt musste schließlich 'SCV Onur' gehen, der gegen Landwehr antrat. Konnte 'ViK_Sean' erneut für ein Torspektakel seiner Farben sorgen?

Verl auf den Spuren Oliver Bierhoffs

Nicht ganz: Gemäß der Bedeutung entwickelte sich eine umkämpfte Partie - lange führte 'SCV Onur', ehe Landwehr ausglich und das Golden Goal erzwang. Das wurde in einer neuen Partie ausgetragen, die abermals auf des Messers Schneide stand.

Hatte Landwehr via Außenrist-Schuss noch die Chance auf der Führung, spielte sich fast postwendend 'SCV Onur' nach einer Ecke im Strafraum der Kölner frei. Aus kurzer Distanz zimmerte er das Leder ins lange Eck und zum Titelgewinn. Zusammen mit der Trophäe ging auch ein Preisgeldscheck in Höhe von 2500 Euro an den SC Verl.