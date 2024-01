Per einstweiliger Verfügung: Brasiliens Verbandspräsident wieder im Amt

Der von einem zivilen Gericht suspendierte Präsident des brasilianischen Fußballverbandes, Ednaldo Rodrigues, wurde durch einen Richter des Obersten Bundesgerichts per einstweiliger Verfügung wieder eingesetzt.

Der verworrene Rechtsstreit um die Führung des brasilianischen Fußballverbandes (CBF) hat eine neue Wendung genommen. Am Donnerstag ordnete ein Richter des Obersten Bundesgerichts die Wiedereinsetzung des Präsidenten Ednaldo Rodrigues an. Richter Gilmes Mendes setzte per einstweiliger Verfügung den Entscheid eines Ziviltribunals in Rio de Janeiro aus, das den 69-Jährigen im Dezember wegen vermeintlicher Unregelmäßigkeiten bei seiner Wahl 2022 abgesetzt hatte.

Mendes begründete den gewährten Rechtsschutz für Rodrigues mit einer vom Weltverband FIFA sowie der kontinentalen Dachorganisation CONMEBOL angedrohten Suspendierung brasilianischer Mannschaften, welche als erstes die U-23-Seleçao für das am 20. Januar startende Olympia-Qualifikationsturnier in Venezuela treffen würde. Eine Suspendierung wäre dabei gleichbedeutend mit dem Aus für die Sommerspiele 2024 in Paris.

Auch bei der Bewerbung um die Frauen-WM 2027 könnte die aktuelle Krise eine Rolle spielen. Dort kandidieren neben Brasilien die USA gemeinsam mit Mexiko und Deutschland mit Belgien und den Niederlanden. Eine Entscheidung über die Vergabe soll am 17. Mai 2024 auf dem FIFA-Kongress in Bangkok fallen.

FIFA und CONMEBOL wollen sich vor Ort ein Bild machen

Die FIFA hatte sich am 24. Dezember in einem Schreiben an den brasilianischen Verband gewandt und diesem weitere Eingriffe in die Führungsstruktur untersagt, da Eingriffe staatlicher Organe in den Statuten des Weltverbandes verboten sind. Zusammen mit dem Kontinentalverband wolle man sich außerdem in der zweiten Januarwoche vor Ort ein Bild der Führungskrise in Brasilien machen.

Die Brasilianer mussten bereits in der Vorwoche einen Rückschlag einstecken, als sich Carlo Ancelotti für eine Vertragsverlängerung in Madrid und gegen die Seleçao entschied. Der 64-jährige Italiener war von Rodrigues gegenüber dem brasilianischen Sportsender "TV Globo" schon im Juli 2023 als neuer Trainer ab 2024 bestätigt worden - daraus wird jedoch nichts.