Per Ausstiegsklausel: Vukotic wechselt nach Darmstadt

Aleksandar Vukotic geht nicht mit dem SV Wehen Wiesbaden in die 3. Liga. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger nutzt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und schließt sich dem SV Darmstadt 98 an.

Verlässt den SVWW: Aleksandar Vukotic. IMAGO/Steinbrenner