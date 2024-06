Per Ausstiegsklausel: Vukotic vom SVWW zu Darmstadt

Aleksandar Vukotic geht nicht mit dem SV Wehen Wiesbaden in die 3. Liga. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger nutzt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und schließt sich dem Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 an. Vukotic spielt somit auch in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga, in der er für den SVWW 28 Spiele (zwei Tore) absolvierte.