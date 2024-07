Per Ausstiegsklausel: Matysik wechselt von Leverkusen zum Rivalen Köln

Die polnische Nationalspielerin Sylwia Matysik wechselt von Bayer Leverkusen innerhalb der Frauen-Bundesliga zum Liga-Rivalen 1. FC Köln. Bei der Werkself bedauert man das.

In der EM-Qualifikation zuletzt auch zweimal gegen Deutschland im Einsatz: Sylwia Matysik (re.) im Duell mit Nicole Anyomi. IMAGO/Eibner

In Köln unterschrieb Matysik einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026. Sie ist nach Adriana Achcinska und Martyna Wiankowska bereits die dritte polnische Nationalspielerin im Kader der FC-Frauen, die den Klassenerhalt in der vergangenen Saison knapp geschafft hatten.

Die 27-jährige Defensivspielerin war im Sommer 2020 von Gornik Leczna zu Bayer Leverkusen gewechselt, nachdem sie in ihrer polnischen Heimat mit verschiedenen Vereinen zuvor fünfmal die Meisterschaft und fünfmal den Pokal gewonnen hatte. Für Bayer bestritt sie 60 Bundesliga-Spiele und sechs Partien im DFB-Pokal.

2013 wurde Matysik mit der polnischen U 17 Europameister. Für die A-Nationalmannschaft ist sie mittlerweile 58-mal aufgelaufen, zuletzt auch zweimal in den EM-Qualifikationsduellen mit Deutschland (1:4, 1:3), in denen sie jeweils über 90 Minuten im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kam.

"Seit dem ersten Gespräch hier hatte ich einen sehr positiven Eindruck", wird Matysik in einer Vereinsmeldung der Kölnerinnen zitiert: "Ich habe diese Energie gespürt, die den FC ausmacht. Ich habe viel Bock auf Köln und auf die neue Saison."

"Sehr athletische Defensivspielerin mit starker Zweikampfführung"

Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball freut sich auf eine "sehr athletische Defensivspielerin mit einer starken Zweikampfführung. Sie war Stammspielerin in Leverkusen in der vergangenen Saison und ist eine Leistungsträgerin in der polnischen Nationalmannschaft. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, sie von unserem Entwicklungsweg zu überzeugen."

In der vergangenen Saison hatte bei Köln Allrounderin Anna Gerhardt zumeist rechts hinten gespielt, nun könnte Matysik mit ihrer unspektakulären, soliden Art diese Rolle bekleiden. In ihrem noch bis 2025 laufenden Vertrag in Leverkusen war eine Ausstiegsklausel eingebaut, die sie nun nutzte.

"Sylwia war für uns eine sehr zuverlässige Spielerin, die sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat", sagt Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-04-Frauen: "Sie hätte sich bei uns sicherlich in den kommenden Jahren auf hohem Niveau weiterentwickeln können. Wir bedauern daher ihren Abgang und wünschen ihr alles Gute für ihren weiteren Weg."