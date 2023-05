Per Ausstiegsklausel: Lokotsch wechselt zum SC Verl

Lars Lokotsch spielt in der nächsten Saison wieder eine Liga höher. Der 26-jährige Stürmer wechselt von Fortuna Köln zu Drittligist SC Verl.

Nach nur einem Jahr wird Lars Lokotsch den Regionalligisten Fortuna Köln schon wieder verlassen. Der Bad Honnefer macht von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und schließt sich im Sommer dem SC Verl an. Beide Vereine informierten am Freitag über den Wechsel. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Lokotsch war im vergangenen Sommer vom FSV Zwickau aus der 3. Liga in die Kölner Südstadt gekommen. Zuvor hatte er schon in der schottischen ersten Liga für den FC Livingston gespielt. In der laufenden Regionalliga-Saison erzielte der Stürmer in bislang 31 Spielen 13 Tore für die Fortuna und machte so auf sich aufmerksam.

"Wir verfolgen seinen Weg schon lange und haben uns bereits in der Vergangenheit mehrmals ausgetauscht. Wir sind froh, dass es jetzt endlich geklappt hat", erklärte Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange. "Lars ermöglicht es uns, vor dem Tor noch gefährlicher und präsenter zu werden. Mit seiner Athletik, seiner Physis und seinen fußballerischen Fähigkeiten gibt er uns weitere Möglichkeiten in der Offensive."