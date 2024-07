Pepe: Ist das "Monster" gezähmt?

Wenn es Portugal im EM-Achtelfinale mit Slowenien zu tun hat, wird Pepe wieder in die Startelf der Selecao zurückkehren. Der Innenverteidiger ist auch mit 41 Jahren nicht wegzudenken - dabei ist er mittlerweile ein anderer Pepe als früher.

Vermutlich ist es dieses Spiel, das den meisten Fußballfans als Erstes in den Sinn kommt, wenn sie an Pepe denken, das Raubein. Es ist mittlerweile zwar schon über 15 Jahre her, als Real Madrid in der Primera Division auf den FC Getafe traf - dass das Spiel den Leuten aber bis heute im Kopf geblieben ist, dafür sorgte Kepler Laveran Lima Ferreira, genannt Pepe.

Nach einem Foul lag Javier Casquero am Boden - und Pepe, der seinen Gegenspieler im Strafraum erst zu Boden gebracht hatte, trat dann auch noch auf ihn ein. Rote Karte, zehn Spiele Sperre, eine Strafe, die beileibe nicht die einzige war in Pepes langer Karriere. In 22 Profijahren sind ja nicht nur 139 Länderspiele für Portugal, ein EM-Titel und drei Champions-League-Trophäen mit Real Madrid zusammengekommen, sondern auch knapp 200 Gelbe Karten und 15 Platzverweise.

Pepe ist der älteste Spieler der EM-Historie

Während es bei anderen Spielern Highlight-Zusammenschnitte aus ihren Laufbahnen gibt, die aufregendsten Dribblings, die schönsten Tricks, die sehenswertesten Tore - während die Karrieren anderer Spieler also mit Best-of-Sequenzen zusammengefasst werden, gibt es von Pepe gleich eine ganze Reihe von Videos seiner härtesten Fouls und gravierendsten Entgleisungen. Pepe, der Rüpel. Das "Monster", wie ihn Antonio Rüdiger nannte, als er bei Real Madrid vorgestellt und nach seinen Vorbildern gefragt wurde. Aber ist das immer noch so?

Bei der Europameisterschaft in Deutschland ist Pepe zu Portugals Turnierauftakt erst zum ältesten Spieler der EM-Geschichte aufgestiegen und bestach dann mit Intelligenz und Weitsicht. So stehen jetzt zwei Spiele, 173 Einsatzminuten und exakt null Fouls zu Buche. Ist das "Monster" also gezähmt?

Das Achtelfinale an diesem Montag (18 Uhr, LIVE! bei kicker.de) wird weiter Aufschluss darüber geben. Bislang weiß Pepe jedenfalls zu beeindrucken. Teil der Wahrheit ist allerdings auch: In der abgelaufenen Saison hat er 22 Ligaspiele für den FC Porto bestritten. Seine Bilanz: ein Tor, eine Vorlage, vier Verwarnungen - und zwei Rote Karten.