Pentz über Lewandowski: "In den letzten 15 Jahren einer der besten Stürmer Europas"

Nach Kylian Mbappé wartet Robert Lewandoswki. Österreich-Torhüter Patrick Pentz misst sich dieser Tage mit den ganz Großen des europäischen Fußballs.

Aus Berlin berichtete Nikolaus Fink

Dass Kylian Mbappé auch nach dem Auftaktspiel gegen Österreich noch auf seinen ersten EM-Treffer wartet, lag - neben der kläglich vergebenen Großchance in Minute 55 - auch an Torhüter Patrick Pentz. Der 27-Jährige zeigte gegen die Equipe Tricolore eine bärenstarke Leistung (kicker-Note 2,0) und rechtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen voll und ganz. "Es ist einfach schön, sich gegen solche Spieler messen zu können. Ich probiere, jede Sekunde, die ich auf dem Platz stehe, zu genießen", erklärte Pentz, der bei der Europameisterschaft den etatmäßigen Einser-Goalie Alexander Schlager vertritt, bei einem Medientermin am Mittwoch.

Wartet mit Polen am Freitag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) insgesamt eine leichtere Aufgabe auf die ÖFB-Elf, kann Pentz das für sich persönlich nicht behaupten. Mit Robert Lewandoswki, der nach seinem Muskelfaserriss voraussichtlich in die polnische Startaufstellung zurückkehren wird, stellt sich dem Bröndby-Legionär einer der besten Stürmer der vergangenen Jahre entgegen.

Lewandowski 2024 noch ohne Treffer für Polen

"Er hat eine brutale Qualität in der Box. Egal, ob Brust, Kopf, Schulter, rechts, links - er kann eigentlich mit so ziemlich jedem Körperteil ein Tor schießen", umriss Pentz auf kicker-Nachfrage die Qualitäten des Barcelona-Angreifers. Für Polen erzielte Lewandowski in 150 Länderspielen beeindruckende 82 Tore. "Wir sind gewarnt", meinte Pentz, "aber wir brauchen keine Angst vor ihm haben".

2024 wartet Lewandoswki im Nationalteam noch auf seinen ersten Treffer. Dennoch ist der einstige Bayern-Angreifer für das polnische Nationalteam nahezu unverzichtbar. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns", sagte Polens Nationaltrainer Michal Probierz nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen die Niederlande - und betrieb damit sogar noch Understatement. Kapitän, Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze - all das vereint Lewandowski in Personalunion.

Sich ausschließlich auf den 35-Jährigen zu konzentrieren, wäre aus Pentz' Sicht allerdings ein Fehler. "Es kommt nicht nur auf Lewandoskwi an. Wir müssen einfach als gesamte Mannschaft gut verteidigen und so wenig wie möglich zulassen", erklärte der ÖFB-Tormann. Aber: "Natürlich wissen wir alle, dass er in den letzten 15 Jahren einer der besten Stürmer Europas war. Deswegen sind wir gewarnt. Aber ich mache mir keine Sorgen, weil wir einfach richtig stabil sind, in den letzten Spielen sehr, sehr wenige Tore bekommen haben und das defensiv richtig gut verteidigen."

