Pendler Simakan als Garant für Stabilität und Wegbereiter für den Erfolg

Mohamed Simakan war beim wegweisenden 4:1 von RB Leipzig gegen Borussia Dortmund ein Garant für Stabilität in der Defensive und als Torschütze Wegbereiter für den Erfolg - und das als Pendler.

Ob der französische Verteidiger am Freitagabend im Auswärtsspiel der Mannschaft von Trainer Marco Rose bei der TSG Hoffenheim (20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) mitwirken kann, ist noch nicht gesichert.

Als Mohamed Simakan am Samstag in der 51. Minute den Platz verließ und um das Spielfeld herum zur Ersatzbank von RB Leipzig ging, brandete im Stadion Beifall auf. Die RB-Fans würdigten die Leistung des Mannes, der kurz zuvor mit seinem Tor zum 3:1 (46.) die Dinge endgültig in die Leipziger Richtung gelenkt hatte.

Das Tor des auch in seinem Kerngeschäft gegen Jadon Sancho oder Marco Reus zuverlässig agierenden Verteidigers war ein Sinnbild, wofür der Fußballer Simakan steht. Nach einem Einwurf von Xaver Schlager auf der linken Seite und einem Pass von Xavi auf den halblinks in die Tiefe gestarteten Lois Openda hatte Simakan nicht nur frühzeitig antizipiert, dass er auf rechts viel Raum hatte, sondern er startete auch entschlossen bis in den Dortmunder Strafraum durch, wo er Opendas Querpass einschoss.

Pendler in doppelter Hinsicht

Die Hingabe, den Weg bis in die Spitze zu gehen und die physische Präsenz, sich durchzusetzen, gehören zu den Qualitäten des Franzosen, der in Leipzig auch in seinem dritten Jahr nicht zu den unumstritten gesetzten Kräften gehört. Simakan spielt sehr viel und auch regelmäßig von Anfang an, aber bis heute ist der gelernte Innenverteidiger erstens Pendler zwischen Startelf und Bank­ sowie zweitens Pendler zwischen zentraler Abwehr und rechter Verteidiger-Position.

In dieser Saison bestritt er von 41 möglichen Pflichtspielen 39, in denen er 28-mal in der Startelf stand. Begonnen hat Simakan die Spielzeit auch wegen der Verletzung von Kapitän Willi Orban als Stammkraft in der Viererkette und als Orientierungshilfe für Neuzugang Castello Lukeba. Seit Orbans Rückkehr Ende Januar/Anfang Februar kommt der 23-Jährige wieder öfter von Bank.

In der zentralen Abwehr sind derzeit Orban und Lukeba gesetzt, auf der rechten Verteidiger-Position hat Simakan in Benjamin Henrichs einen harten Konkurrenten auf absoluter Augenhöhe, der nach seiner Einwechselung für Simakan mit dem Assist zum 4:1 von Christoph Baumgartner ebenfalls punkten konnte. "Mo hatte in Heidenheim das Tor vorbereitet und ist seit Wochen dran und nimmt seine Situation gut an", beschreibt RB-Coach seine Beweggründe, den 1,87 Meter langen Franzosen gegen Dortmund von Beginn an aufzubieten.

Ob Henrichs oder Simakan im nächsten Spiel am Freitag in Hoffenheim rechts verteidigen, ist noch offen. Auch, weil Simakan gegen Dortmund wegen Wadenproblemen vorzeitig vom Platz musste. Die hatte er schon vor der Partie, fühlte sich laut Rose aber spielfähig. "Ich hoffe, dass es nicht so wild ist und die Wade nur ein bisschen zugegangen ist", sagt Rose. Am Montag soll die genaue Diagnose folgen.