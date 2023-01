Pellegrini trifft früh vom Punkt: Roma schlägt Bologna knapp

Serie A - Highlights by DAZN 04.01.2023

5:52Im ersten Ligaspiel nach der WM-Pause ist der AS Rom ein wichtiger Sieg gelungen: Gegen den Tabellenzwölften Bologna holte Zaniolo bereits früh einen Elfmeter heraus, den Pellegrini mustergültig zur Führung nutzte. Dass diese auch bis zum Spielende Bestand hatte, lag besonders an Rui Patricio der in der Nachspielzeit glänzend parierte.