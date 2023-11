Pekeler geht Mitspieler verbal an: "Wollen wir das neue scheiß Melsungen sein?"

Beim THW Kiel brennt vor dem Schlagerspiel gegen die Füchse Berlin am Sonntag mächtig der Baum. Überdeutlich wurde Abwehrchef Hendrik Pekeler, der seine Mitspieler öffentlich anging.

Nach der deftigen 18:27-Niederlage gegen Aalborg in der Champions League hängt der Haussegen beim THW Kiel gewaltig schief. Das machten die Aussagen von Hendrik Pekeler im NDR mehr als deutlich. "Ich bin langsam auch wirklich ratlos", begann der Kieler Abwehrchef und polterte dann: "Wollen wir das neue scheiß Melsungen sein, das nach einem guten wieder ein beschissenes Spiel macht? Oder wollen wir irgendwann daran anknüpfen, wo wir die letzten Jahre waren? Da muss sich jeder jetzt die Grundsatzfrage stellen: Was will er? Will er erfolgreich sein oder will er ein bisschen hier und ein bisschen da spielen? Dann kann er gehen."

Rumms. Diese Aussagen hatten gesessen und dürften auch von den Verantwortlichen um Cheftrainer Filip Jicha registriert worden seien. Der in der Kritik stehende Tscheche hatte nach der Pleite gegen Aalborg gesagt: "Das ist hart zu schlucken, aber heute war leider nicht unser Tag." Deutlich rauere Töne stimmte Pekeler an, der sich tags darauf öffentlich bei Melsungen und persönlich bei MT-Vorstand Michael Allendorf entschuldigte - am Donnerstagabend aber noch längst nicht fertig war.

Vorne haben wir keine Männer - Kinder haben wir da. Hendrik Pekeler

"Ich fand, in der Abwehr stehen wir gut, machen unseren Job. Vorne haben wir keine Männer - Kinder haben wir da", kritisierte er seine Mitspieler scharf: "So einfach ist das zu erklären. Wenn du dich nicht traust, aufs Tor zu gehen, Tore zu machen und eine gewisse Ausstrahlung zu haben, dann wirfst du halt nur sechs Tore in einer Halbzeit."

Mit der nächsten internen Krisensitzung sei die Problematik nicht behoben. "Wir reden miteinander, machen danach wieder ein gutes Spiel, danach kommt wieder ein beschissenes Spiel. Heute war wieder das beschissene Spiel, mal gucken, was Sonntag kommt, ob wir da auf einmal wieder explodieren", erklärte Pekeler mit Blick auf das Schlagerspiel gegen die Füchse Berlin. "Aber das kann nicht so weitergehen. Das macht auch keinen Spaß. Also mir macht es keinen Spaß, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, ob das für die ok ist. Aber ich habe keinen Bock, jedes zweite oder dritte Spiel zu verlieren."

Wiencek vor Füchse-Spiel: "... sonst kriegen wir wieder auf den Sack"

In der aktuellen Situation gäbe es wahrlich dankbarere Aufgaben als das Kräftemessen mit dem noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Berlin. "Wenn man unsere Situation in der Bundesliga sieht, müssen wir gewinnen", stellte Kreisläufer Patrick Wiencek klar: "Die Berliner kommen zum ersten Mal als Favorit zu uns nach Kiel, weil sie extrem guten Handball spielen. Wir sind verunsichert. Jetzt müssen wir überraschen."

Der Hauptstadtklub habe "eine überragende Mannschaft, obwohl viele Verletzte dabei sind. Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen, sonst kriegen wir wieder auf den Sack", prophezeit Wiencek. Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen am Sonntag (14.05 Uhr) wird auch im Free-TV zu sehen sein - neben Streamingdienst "Dyn" zeigen nämlich auch der NDR und der RBB die Partie live.

Den Mahner gab im Vorfeld allerdings auch Füchse-Coach Jaron Siewert. "Gegen den THW Kiel sind es immer besondere Spiele. Es ist der Rekordmeister und amtierende Champion, da ist es egal, auf welchem Tabellenplatz die Mannschaften stehen", stellte er klar: "Jedes Spiel gehen wir neu an, da interessieren auch die Spiele gegen andere Teams vorher nicht."