Pekeler entschuldigt sich bei Melsungen - MT kontert humorvoll

Hendrik Pekelers verbaler Rundumschlag nach der Niederlage gegen Aalborg hatte auch einen Ligakonkurrenten beinhaltet. Bei der MT Melsungen entschuldigte sich der Kieler am Freitag - die Hessen konterten humorvoll.

Wie bedient Hendrik Pekler nach der 18:27-Niederlage gegen Aalborg in der Champions League war, machte er beim NDR überdeutlich. Unter anderem polterte der Abwehrchef des THW Kiel: "Ich bin langsam auch wirklich ratlos. Wollen wir das neue scheiß Melsungen sein, das nach einem guten wieder ein beschissenes Spiel macht?"

Der nordhessische Bundesligist, der mit 18:6 Punkten aktuell oben mitmischt, war vor dieser Spielzeit für seine krassen Leistungsschwankungen bekannt. Darauf spielte Pekeler an - bereute es aber tags darauf schon wieder: "Einen anderen Klub in meine Enttäuschung nach dem Spiel hineinzuziehen war überhaupt nicht in Ordnung. Das entspricht nicht meiner Auffassung von einem respektvollen, fairen Umgang unter Sportlern und sollte mir als erfahrenem Spieler eigentlich nicht passieren", wurde der 32-Jährige in einer Vereinsmitteilung des THW zitiert.

Zuvor hatte Pekeler bereits höchstselbst zum Hörer gegriffen. "Ich habe mich deshalb direkt bei Michael Allendorf gemeldet und ihn in aller Form um Entschuldigung gebeten", sagte der Kieler über einen Austausch mit Melsungens Sportdirektor. Diesen suchte auch THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: "Wir haben das intern mit Peke geklärt. Dann haben Michael Allendorf und ich das kurz besprochen. Das Thema ist aus der Welt, und da wird im Verhältnis beider Klubs nichts nachbleiben."

Melsungen empfiehlt die "Frikadellen-Kabine"

Das erste sportliche Duell in dieser Saison hatten die Melsunger am 10. September bereits mit 35:30 für sich entschieden. Und auch einen humorvollen Konter ließen sich die Nordhessen nicht nehmen.

Auf ihren Social-Media-Kanälen verbreitete die MT ein Video, in dem die Melsunger Spieler nach einem Training von einem Fan mit Frikadellen-Brötchen verwöhnt werden - das vermeintliche neue "Erfolgsgeheimnis" der Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo.

In dem Video ist zu lesen: "Mensch Peke... wir kennen solchen Frust nach deutlichen Pleiten aus der Vergangenheit - Dampf ablassen ist okay. Wir empfehlen unsere Frikadellen-Kabine. Und du wirst sehen: So scheiße sind wir gar nicht! Aber du hast dich ja bereits entschuldigt, Entschuldigung angenommen. Schwamm drüber."