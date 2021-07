Pekarik: "Die Sache war schon vor der EM klar"

Nach einer seiner "besten" Bundesliga-Saisons hat Peter Pekarik seinen Vertrag bei Hertha BSC erneut verlängert. Es war keine spontane Aktion.

Seine Anwesenheit auf dem Trainingsplatz zeugte am Montagvormittag nicht nur davon, dass Peter Pekarik seinen Urlaub nach der EM hinter sich hat und bei Hertha BSC wieder ins Training eingestiegen ist. Dass der slowakische Rechtsverteidiger, der nach einer halben Stunde mit den Kollegen mit Athletiktrainer Hendrik Vieth ein individuelles Programm absolvierte, wieder im Training ist, bedeutet vor allem eins: Pekarik hat einen neuen Vertrag unterschrieben, sein bisheriger war zum 30. Juni ausgelaufen.

Nun hat der 34-Jährige also ein neues - bis 30. Juni 2022 befristetes - Arbeitspapier, und dass Pekarik verlängern würde, war keine spontane Aktion der Verantwortlichen und des Spielers. "Wir haben schon vor der EM über einen neuen Vertrag gesprochen, die Sache war schon vor der EM klar", sagt Pekarik. Und, dass er "sehr stolz" sei, weiter für Hertha zu spielen.

Pekarik ist einer der Profis, die ein gewisses Niveau nie unterschreiten

Wenn Pekarik das kommende Jahr hinter sich hat, wird er zehn Jahre bei Hertha gewesen sein. Bei der heutigen Fluktuation an Spielern ist ein Jahrzehnt eine durchaus bemerkenswerte Zahl. Doch die Verantwortlichen beim Hauptstadtklub haben den Vertrag des Routiniers mit Überzeugung verlängert. "Peka ist ein absoluter Vorzeige-Profi, seit vielen Jahren Herthaner und ein absolutes Vorbild an Zuverlässigkeit und guter Mentalität", wird Geschäftsführer Sport Fredi Bobic in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Gerade die Verlässlichkeit ist ein Trumpf des dienstältesten Akteurs im Kader von Trainer Pal Dardai. In den 190 Pflichtspielen, die Pekarik für Hertha seit August 2012 bestritten hat, hat der slowakische Nationalspieler (104 Länderspiele bislang) selten spektakuläre Leistungen abgeliefert. Aber Pekarik gehört zu den Profis, die konstant solide bis gute Qualität bieten und ein gewisses Niveau nie unterschreiten.

In der Saison 2020/21 konnte der erfahrene Profi das wieder beweisen, nachdem die Spielzeiten 2018/19 sowie 2019/20 verletzungsbedingt schwierig waren und nur wenige Einsätze bereithielten. Doch in der vergangenen Runde war Pekarik - zumindest unter Bruno Labbadia, aber auch unter Dardai bei den entscheidenden Siegen gegen Freiburg (3:0) und auf Schalke (2:1) - wieder ein Faktor (24 Einsätze, 23-mal Startelf), und dabei schaffte Pekarik inklusive Pokal sogar vier Tore - Saisonrekord für ihn.

Und was passiert 2022? Pekarik hat "noch viel Zeit"

"Die letzte Saison war für die Mannschaft sehr schwierig, für mich persönlich war sie eine der besten meiner letzten Jahre in der Bundesliga", betont er. Deswegen kann Pekarik den Konkurrenzkampf auf der Position des rechten Verteidigers mit Deyovaisio Zeefuik und Lukas Klünter durchaus selbstbewusst angehen. "Ich bin fit, ich bin heiß, und ich will für die neue Saison eine gute Option für den Trainer sein", sagt er.

Ob die kommende Saison dann seine letzte wird oder auf den aktuellen Vertrag noch ein weiterer oder gar mehrere weitere folgen, darüber macht sich Pekarik zurzeit keinen Kopf. "Ich konzentriere mich auf diese Saison", stellt er klar, "was dann kommt, darüber habe ich noch viel Zeit nachzudenken." Erstmal will er weiter auf dem Platz Akzente setzen - als Mister Zuverlässig, der liefert, wenn er gerufen wird.