Pejcinovics Premiere - und der lange Weg bis in die Bundesliga

Für 1,25 Millionen Euro ist Dzenan Pejcinovic im Sommer vom FC Augsburg zum VfL Wolfsburg gewechselt. Dem 17-Jährigen wird eine große Zukunft prognostiziert, die aktuell aber noch viel Geduld und harte Arbeit erfordert.

Im Sommer hatte er die freie Auswahl auf dem Transfermarkt. Manchester City, der FC Chelsea, Juventus Turin, Ajax Amsterdam - das ist nur eine kleine Übersicht der Klubs, die um Dzenan Pejcinovic buhlten. Der 17-jährige Angreifer, der in der abgelaufenen Spielzeit in der U-17-Bundesligamannschaft des FC Augsburg zwölf Treffer in 16 Partien erzielt hatte, entschied sich schließlich für den VfL Wolfsburg. "Das Gesamtpaket hat mich am meisten überzeugt", erklärte der Teenager.

"Die Perspektive in Wolfsburg war für mich entscheidend"

"Hier kann ich bei den Profis trainieren und soll langsam an die Bundesliga herangeführt werden. Auch wenn sicher große Namen dabei waren, macht es für mich in meinem Alter wenig Sinn, jetzt schon einen solch großen Schritt zu machen. Die Perspektive in Wolfsburg war für mich entscheidend."

Auf dem Weg in die Bundesliga ist Pejcinovic in seinem ersten Halbjahr schon ordentlich vorangekommen - wenngleich sich der Traum vom ersten Einsatz im deutschen Oberhaus noch nicht erfüllt hat. Immerhin: Das erste Tor im Profitrikot steht nun in den Büchern.

"First goal"

Für den VfL war es am vergangenen Wochenende ein ganz normales Vorbereitungsspiel, 2:2 beim FC Brentford. Für Pejcinovic jedoch ein Test, den er wohl nie vergessen wird. Schließlich erzielte er seinen ersten Treffer für die Niedersachsen, traf nach Querpass von Patrick Wimmer aus kurzer Distanz zum Endstand. "First goal" schrieb der 17-Jährige stolz bei Instagram und fügte klein hinzu: patience. Geduld.

Die ist weiterhin gefordert. Und noch ein bisschen mehr: "Geduld und viel Arbeit sind die entscheidenden Faktoren", sagt Sportdirektor Marcel Schäfer, wenn er über seinen Sommerneuzugang spricht. Noch wartet Pejcinovic auf seinen ersten Bundesligaeinsatz, im letzten VfL-Spiel vor der WM-Pause bei der TSG Hoffenheim (2:1) stand er immerhin erstmals im Spieltagsaufgebot. Das Signal von Trainer Niko Kovac, dass er den Nachwuchsangreifer im Blick hat.

Vier Tore in 17 Minuten

Dessen Zahlen sind beeindruckend, vor allem in den deutschen U-Nationalteams von der U 16 bis U 18: Dort erzielte er in den vergangenen Jahren 25 Tore in 25 Spielen. Eine hoffnungsvolle Bilanz, auch vor dem Hintergrund, dass der DFB händeringend auf der Suche ist nach echten Neunern. Ein solcher ist Pejcinvic, der voll mittrainiert bei den Wolfsburger Profis unter Kovac, bislang aber (auch verletzungsbedingt) nur auf sieben Einsätze (kein Tor) in der A-Junioren-Bundesliga kommt. Duftmarken setzte er im Oktober beim Premier-League-International-Cup, einer Nachwuchsrunde, als er beim 3:4 gegen die Blackburn Rovers doppelt traf. Und zuletzt beim U-18-Länderspiel, als er beim 8:0-Sieg der DFB-Auswahl gegen die Vereinigten Arabischen Emirate binnen 17 Minuten vier Tore erzielte.

Dass der Weg bis in die Bundesliga auch in Wolfsburg lang ist, zeigen alleine die Namen seiner Konkurrenten auf der Neun: Lukas Nmecha, Jonas Wind, Omar Marmoush, sie alle kämpfen um den einen Platz in der 4-3-3-Formation von Kovac. Pejcinovic wird sich gedulden müssen, auch wenn er auf seinem Weg schon ein gutes Stück vorangekommen ist. "Dzenan hat seit seiner Ankunft bei uns eine gute Entwicklung genommen, er ist ein Stürmer mit sehr großem Potenzial. Das gilt es, in den kommenden Jahren auszuschöpfen", sagt der künftige Geschäftsführer Schäfer. "Er ist ein fester Bestandteil unseres Kaders, hat sich vom ersten Tag an super integriert." Und nun auch erstmals getroffen.