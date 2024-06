Pejcinovic verlängert in Wolfsburg - und wird demnächst verliehen

Dzenan Pejcinovic ist eines der größten Sturmtalente Deutschland, entsprechend begehrt ist der 19-Jährige. Der nun seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg langfristig verlängert hat - und nach kicker-Informationen schon bald verliehen wird.

Zuletzt hatte kein Geringerer als der Premier-League-Champion angeklopft. Manchester City bemühte sich um die Dienste von Dzenan Pejcinovic, hätte den Stürmer gerne auf die Insel gelockt und wäre nach kicker-Informationen bereit gewesen, für den 19-Jährigen tief in die Tasche zu greifen. Die Rede ist von rund fünf Millionen Pfund, knapp sechs Millionen Euro.

Viel Geld für einen Fußballer, der gerade einmal fünf Bundesligaspiele absolviert hat für den VfL Wolfsburg. Der wiederum hat sich in den vergangenen Wochen ebenfalls intensiv um Pejcinovic bemüht . Und das mit Erfolg: Der U-19-Nationalspieler verlängert seinen ursprünglich bis 2027 gültigen Vertrag, angeblich um zwei weitere Jahre. Bleiben wird er wohl dennoch nicht.

Erst einmal freuen sich jedoch alle Beteiligten über die erzielte Einigung. "Dzenan hat sich seit seiner Ankunft in Wolfsburg sehr gut entwickelt", sagt VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. "Dzenan hat nicht umsonst das Interesse internationaler Top-Klubs geweckt, von daher freuen wir uns umso mehr, dass wir den Weg nun auf lange Sicht weiterhin gemeinsam bestreiten werden. Wir sind überzeugt, dass Dzenan noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist." Pejcinovic hat in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt starke 31 Treffer in 21 Pflichtspielen für die Wolfsburger U 19 sowie in 38 U-Länderspielen stolze 38 Tore erzielt.

Leihgeschäft für die dringend benötigte Spielpraxis

Die langfristige Zukunft Pejcinovic, der 2022 für 1,25 Millionen Euro vom FC Augsburg kam, liegt also in Wolfsburg, wechseln dürfte der Angreifer demnächst aber dennoch. Nach kicker-Informationen ist in der kommenden Saison eine Leihe geplant, um dem Teenager, der aktuell noch an den Folgen eines Mittelfußbruchs laboriert, die dringend benötigte Spielpraxis zu ermöglichen. Von nun an darf Pejcinovic, der 2005 geboren wurde, nicht mehr in der U 19 spielen, über eine U 23 verfügt der VfL nicht.