Pehlivan-Ersatz: Minden holt Grebenc aus Celje

Nächster Sommer-Transfer: Wie GWD Minden am Dienstag mitteilte, schließt sich Rückraumspieler Jan Grebenc (28) mit sofortiger Wirkung dem Bundesligisten an.

Die Mindener reagieren damit auf die Verletzung von Doruk Pehlivan, der eine Lücke im linken Rückraum riss. Der Slowene Grebenc kommt von RK Celje und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Es ist perfekt, dass wir zu diesem Zeitpunkt so einen erfahrenen Spieler verpflichten konnten", wird Frank von Behren, Mindens Geschäftsführer Sport, in einer Pressemitteilung zitiert: "Wir werden mit ihm variabler aufgestellt sein und bekommen mehr Stabilität und die immens wichtige Breite in unseren Kader. Mit seiner internationalen Erfahrung ist er eine gute Ergänzung zu Miro Schluroff auf der Position im linken Rückraum."

Ich liebe es, vor vielen Zuschauern aufzulaufen, wie es in der Bundesliga der Fall ist. Jan Grebenc

Für GWD ist damit die Kaderplanung für die Saison 2021/22 abgeschlossen. "Ich habe mich für Minden entschieden, weil ich viel Gutes über den Verein gehört habe", so Grebenc: "GWD ist ein gut strukturierter Klub mit einer großen Vergangenheit. In der stärksten Liga der Welt zu spielen, war schon immer mein Ziel. Ich liebe es, vor vielen Zuschauern aufzulaufen, wie es in der Bundesliga der Fall ist und ich hoffe, dass die Entwicklung der Pandemie dieses bald wieder erlaubt."

Nach Skjern Handbold in Dänemark (für die Saison 2018/19) ist Minden die zweite internationale Station des Halblinken, der zuvor für Ribnica und Velenje in seinem Heimatland aktiv war.