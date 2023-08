Pegula und Sinner bereit für die US Open

Zwei Wochen vor dem Start der US Open haben Jannik Sinner und Jessica Pegula in Kanada Turniersiege gefeiert. Beide Finals waren dabei eine klare Sache.

Jannik Sinner hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Turnier der 1000er-Kategorie gewonnen und in Toronto im Finale Alex de Minaur bezwungen. Der 21 Jahre alte Italiener aus Südtirol gewann am Sonntag 6:4, 6:1 gegen den Australier und holte seinen insgesamt achten Sieg auf der ATP-Tour.

"Das bedeutet viel. Es ist ein großartiges Ergebnis", sagte Sinner im Anschluss an den Final-Erfolg bei dem mit 6,6 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier zwei Wochen vor dem Start der US Open.

Pegula leicht und locker

Auch Jessica Pegula geht mit Schwung in das letzte Grand Slam des Jahres. Die US-Amerikanerin gewann beim WTA-Turnier in Montreal ihr Finale gegen Ljudmila Samsonowa aus Russland in nur 49 Minuten 6:1, 6:0. Auf dem Weg ins Endspiel hatte Pegula auch die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen aus dem Weg geräumt.

Der Tennis-Tross wechselte am Wochenende bereits über die Staatengrenze Kanadas nach Süden in die USA, wo Männer wie Frauen dieser Tage in Cincinnati die Vorbereitung auf den Grand-Slam-Abschluss des Jahres in Flushing Meadows vorantreiben.