Pegula einfach nicht aufzuhalten: Auch Gauff völlig chancenlos

Acht Sätze hat Jessica Pegula bisher bei den WTA Finals gegen die besten Spielerinnen der Welt gespielt - und alle gewonnen. Auch Cori Gauff hatte im Halbfinale, das mal wieder von schlechtem Wetter überschattet wurde, nichts zu melden.

7:5, 6:2 gegen Elena Rybakina, 6:4, 6:3 gegen Aryna Sabalenka, 6:3, 6:2 gegen Maria Sakkari und nun 6:2, 6:1 gegen Cori Gauff: Die Bilanz von Jessica Pegula bei den WTA Finals in Cancun könnte besser nicht ausfallen. Der Halbfinalsieg gegen ihre eigentlich auch ziemlich formstarke US-Landsfrau Gauff geriet dabei zu einer höchst einseitigen Angelegenheit.

Wie schon einige Matches bei dem Turnier zuvor wurde auch dieses von Regen und starkem Wind heimgesucht. Dass die Veranstalter die so prominenten Finals unter freiem Himmel in der mexikanischen Hurrikansaison austragen, stößt täglich auf heftige Kritik. Ein Videoclip der betröppelt wartenden Gauff, deren Regenschirm von einer Böe abgeknickt wurde, machte am Samstag die Runde in den sozialen Netzwerken.

So wurde auch das andere - groß erwartete - Semifinale zwischen der Nummer 1 und 2 der Welt nach kurzer Zeit unterbrochen und verschoben. Zu dem Zeitpunkt führte Iga Swiatek gegen Aryna Sabalenka mit 2:1 und 30:30 im ersten Satz.