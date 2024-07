Pedri nimmt Entschuldigung von Kroos an - und huldigt ihm

Nach dem packenden Viertelfinale gegen Gastgeber Deutschland hat sich Spaniens Antreiber Pedri zu Wort gemeldet - und die Entschuldigung von Toni Kroos angenommen. Im gleichen Atemzug huldigte der Barcelona-Profi noch der Real-Ikone.

Es war eine bittersüße Geschichte, die die vierte Spielminute am Freitagabend in Stuttgart schrieb. In einem von Beginn an hochintensiven Viertelfinale zwischen Gastgeber Deutschland und Mitfavorit Spanien räumte Toni Kroos in der spanischen Hälfte Pedri humorlos ab. Der Antreiber vom FC Barcelona musste behandelt werden - und kurz darauf auch runter. Es war die früheste Auswechslung der EM-Geschichte.

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente bewies allerdings den richtigen Riecher und beorderte Leipzigs Dani Olmo für Pedri auf den Rasen. Und eben jener Olmo erzielte erst die Führung der Furia Roja, um in der vorletzten Minute der Verlängerung auch noch den Siegtreffer von Ex-Dortmunder Mikel Merino vorzubereiten.

Für Pedri allerdings war die EM mit dem Viertelfinale gelaufen. Wie der spanische Verband am Samstag mitteilte, zog sich der 21-Jährige eine "innere seitliche Verstauchung zweiten Grades im linken Knie" zu. Ausgerechnet Pedri, der in den vergangenen Monaten immer wieder mit schwereren Verletzungen zu kämpfen hatte, muss also den nächsten heftigen Nackenschlag verkraften.

"Der Traum lebt weiter"

Schon auf dem Weg Richtung Bank, an der der gesamte Kader tröstend bereitstand, kämpfte Pedri mit den Emotionen. Am Sonntag und damit einen Tag nach dem feststehenden, vorzeitigen Turnier-Aus meldete sich der "Golden Boy" des Jahres 2021 bei Instagram zu Wort: "Ich bin für die EURO 2024 nach Deutschland gekommen und ich werde hier bis zum Ende bleiben. Denn der Traum, daran gibt es keinen Zweifel, lebt weiter."

Für ihn gehe es nach der Verletzung darum, die "großartige Familie", die die spanische Delegation verkörpere, "auf eine andere Art und Weise zu ermutigen und zu unterstützen". Die Unterstützung, die Pedri von der gesamten Mannschaft aber auch den Fans erhalten hat, sei "unglaublich".

Den "härtesten Moment", so glaubt Pedri, hat er bereits überstanden. Schon jetzt denkt er darüber nach, schnellstmöglich wieder "in Bestform" für den FC Barcelona auf dem Platz zu stehen.

"Deine Leistungen werden für immer bleiben"

Groll gegen Kroos, der sich in einem Statement offiziell entschuldigt hatte ("Es war logischerweise nicht meine Absicht, dich zu verletzen"), hegt Pedri derweil keineswegs. In Richtung des sechsmaligen Champions-League-Siegers, der Pedri "eine schnelle Erholung" wünschte, erklärte 1,74-Meter-Mann: "Danke Toni für deine Nachricht. Das ist Fußball und solche Dinge passieren."

Fast noch mehr von Größe zeugte der Nachsatz, der nicht jedem Barcelona-Profi im Angesicht einer Real-Madrid-Ikone über die Lippen gehen würde. "Deine Karriere und deine Leistungen werden für immer bleiben", schloss Pedri sein Statement.