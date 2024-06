Pedersen sprintet beim Dauphiné-Auftakt zum Sieg

Mads Pedersen hat im Schlusssprint die erste Etappe des Criterium du Dauphiné gewonnen. Die Favoriten Primoz Roglic und Remco Evenepoel ließen es noch ruhig angehen. Die einwöchige Rundfahrt gilt als wichtigste Generalprobe auf die Tour de France.

Zum Auftakt der 76. Ausgabe des Criterium du Dauphiné, dem wichtigsten Vorbereitungsrennen für die Tour de France (29. Juni bis 21. Juli), durfte Mads Pedersen jubeln. Der 28-jährige Däne überquerte auf der ersten Etappe der einwöchigen Rundfahrt durch den Südosten Frankreichs im Schlusssprint als Erster das Ziel in Saint-Pourcain-sur-Sioule, Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) und Hugo Page (Intermarche-Wanty) hatten das Nachsehen.

Die beiden Tour-Mitfavoriten Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) und Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), die auch bei der Dauphiné-Rundfahrt als Anwärter auf den Gesamtsieg gelten, ließen es auf der leichtesten der acht Etappen noch ruhig angehen und rollten im Hauptfeld unmittelbar nach der Sprintergruppe über die Ziellinie. Bester Deutscher war Nico Denz (Bora-hansgrohe), der ebenfalls im Peloton auf Rang 20 fuhr.

Roglic und Evenepoel mit Comeback

Sowohl für Roglic als auch für Evenepoel war es das erste Rennen nach einem folgenschweren Massensturz Anfang April bei der Baskenland-Rundfahrt. Evenepoel hatte sich dabei Schlüsselbein und Schulterblatt gebrochen, Roglic kam mit schweren Prellungen und Schürfwunden davon.

Zum Thema Wettlauf um das Tour-Spektakel

Noch schlimmer hatte es dabei Tour-Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) erwischt, der unter anderem mit einer Lungenquetschung längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Däne wollte ursprünglich ebenfalls an der Dauphiné teilnehmen und seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen, konzentriert sich nach seinem Trainings-Comeback auf dem Rad Anfang Mai nun allerdings auf ein Höhentrainingslager, um doch noch Chancen auf einen Start bei der Frankreich-Rundfahrt zu haben.

Tour-Favorit Nummer vier, Tadej Pogacar (Team UAE), ruht sich dagegen nach seinem überragenden Sieg beim Giro d'Italia aus und wird vor der Großen Schleife durch Frankreich kein Rennen mehr bestreiten.

Drei schwere Alpen-Etappen zum Abschluss

In den kommenden Tagen nimmt das Criterium du Dauphiné nun richtig an Fahrt auf. Bis zum Finale am kommenden Sonntag sind einige Höhenmeter zu überwinden, bereits am Montag steht die erste Bergankunft auf dem Col de la Loge auf dem Programm. Besonders die drei Bergetappen in den französischen Alpen am kommenden Wochenende haben es dann in sich. Zudem wird am Mittwoch ein Einzelzeitfahren ausgetragen. Am Sonntag endet die Rundfahrt mit einem Anstieg der ersten Kategorie hinauf auf das Plateau des Glières.

1. Etappe, Saint-Pourçain-sur-Sioule - Saint-Pourçain-sur-Sioule (172,50 km):

1. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 4:01:30 Std.; 2. Sam Bennett (Irland) - AG2R La Mondiale + 0 Sek.; 3. Hugo Page (Frankreich) - Intermarché-Wanty; 4. Clément Venturini (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels; 5. Owain Doull (Großbritannien) - EF Education-EasyPost; 6. Michele Gazzoli (Italien) - Astana Qazaqstan Team; 7. Ivan Garcia Cortina (Spanien) - Movistar Team; 8. Fred Wright (Großbritannien) - Bahrain Victorious; 9. Clement Russo (Frankreich) - Groupama-FDJ; 10. Magnus Cort Nielsen (Dänemark) - Uno-X Mobility; ... 27. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe; 31. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates; 35. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 56. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost; 58. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty; 59. Juri Hollmann (Hürth) - Alpecin-Deceuninck; 86. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM - firmenich; 139. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 4:01:20 Std.; 2. Sam Bennett (Irland) - AG2R La Mondiale + 4 Sek.; 3. Hugo Page (Frankreich) - Intermarché-Wanty + 6; 4. Mathis Le Berre (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels + 7; 5. Mark Donovan (Großbritannien) - Q36.5 Pro Cycling Team + 8; 6. Casper Pedersen (Dänemark) - Soudal Quick-Step + 9; 7. Clément Venturini (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels + 10; 8. Owain Doull (Großbritannien) - EF Education-EasyPost; 9. Michele Gazzoli (Italien) - Astana Qazaqstan Team; 10. Ivan Garcia Cortina (Spanien) - Movistar Team; ... 30. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe; 34. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates; 38. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 58. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost; 60. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty; 61. Juri Hollmann (Hürth) - Alpecin-Deceuninck; 87. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM - firmenich; 139. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck