Pedersen gewinnt Cyclassics - Politt schlafen Beine ein

Nils Politt versuchte es kurz vor dem Ziel bei den Hamburger Cyclassics mit einem Ausreißversuch. Das Loch fuhr in letzter Instanz der spätere Sieger Mads Pedersen zu, dann rollten auch noch die Sprinter am Deutschen vorbei.

Mads Pedersen (mit ausgestreckten Armen) war im Sprint in Hamburg nicht zu schlagen. IMAGO/Ingo Kutsche

Der dänische Ex-Weltmeister Mads Pedersen hat die Hamburger Cyclassics gewonnen. Der 27 Jahre alte Radprofi holte sich am Sonntag nach 205,6 Kilometern in der Hansestadt den Sieg im Sprint vor dem Niederländer Danny van Poppel. Zuvor hatte Pedersen quasi im Alleingang eine dreiköpfige Ausreißergruppe um den Kölner Nils Politt eingeholt. Dritter wurde der Italiener Elia Viviani, der schon dreimal in Hamburg gewonnen hatte.

"Ich bin gut aus der Tour rausgekommen und versuche, meine Form so lange wie möglich zu halten. Ich will noch mehr gewinnen. Wir hatten heute nichts zu verlieren", sagte Pedersen, der erst am Samstag noch die Dänemark-Rundfahrt gewonnen hatte.

Politts mutiger Versuch wird nicht belohnt

Politt war kurz vor dem Zielsprint mit zwei Mitstreitern noch einmal weggefahren, wurde dann aber von Pedersen mit den Sprintern im Schlepptau noch überrollt. "Auf den letzten beiden Kilometern sind mir die Beine ein wenig eingeschlafen. Trotzdem habe ich bis zum Schluss an meine Chance geglaubt", sagte Politt in der ARD.

Neben Politt waren auch Pascal Ackermann und Georg Zimmermann bei dem seit 1996 ausgetragenen Eliterennen an den Start gegangen. Eigentlich war auch der deutsche Radprofi Michel Heßmann als Teilnehmer gelistet. Der 22-Jährige aus Münster ist allerdings nach einer positiven Dopingprobe von seinem Team Jumbo-Visma suspendiert worden.

Bereits am Mittwoch geht es mit hochkarätigem Radsport in Deutschland weiter. Dann wird im saarländischen St. Wendel die diesjährige Deutschland-Tour gestartet.

Cyclassics in Hamburg - Ergebnis

1. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 4:36:35 Std.; 2. Danny van Poppel (Niederlande) - Bora-hansgrohe + 0 Sek.; 3. Elia Viviani (Italien) - Ineos Grenadiers; 4. Arnaud Demare (Frankreich) - Team Arkea-Samsic; 5. Laurence Pithie (Neuseeland) - Groupama-FDJ; 6. Yves Lampaert (Belgien) - Soudal Quick-Step; 7. Arnaud De Lie (Belgien) - Lotto Dstny; 8. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe; 9. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team; 10. Marc Hirschi (Schweiz) - UAE Team Emirates; ... 25. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious; 31. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM - firmenich; 42. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost; 47. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty + 7; 51. Florian Stork (Bünde) - Team DSM - firmenich + 9; 62. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech + 17; 71. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 2:34 Min.; 74. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM - firmenich + 2:42; 85. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis + 3:21; 92. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 97. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team; 115. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny; 121. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates; 128. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny + 10:17; 135. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 12:20; 136. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck