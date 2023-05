Pechvogel Zagadou: Warten auf ein Wunder

Vor dem Saisonfinale gegen die TSG Hoffenheim muss Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß auf Dan-Axel Zagadou verzichten. Der Innenverteidiger hat zwar seine Kopfverletzung aus dem 4:1-Erfolg in Mainz auskuriert. Doch jetzt plagen den 23-Jährigen Schmerzen im Fuß.

Fußball ist bekanntlich ein Kontaktsport und Verletzungen gehören zum Tagesgeschäft. Betrachtet man jedoch die Verletzungshistorie von Zagadou, dann wird der Franzose auffallend oft von diversen Blessuren und gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen. Ob muskuläre Probleme, Muskelfaserrisse, ein Muskelbündelriss, Knieprobleme, ein Außenbandan- und ein Außenbandriss im Knie, eine Knie-OP, ein Bänderriss im Knöchel und eine Covid-Infektion: Es ist so ziemlich alles dabei, was einen Fußballprofi aus der Bahn wirft. Die Anhäufung dieser Blessuren führte schließlich unter anderem dazu, dass sein früherer Arbeitgeber, Borussia Dortmund, den auslaufenden Vertrag mit dem Innenverteidiger nach fünf Jahren im Sommer 2022 nicht verlängern wollte.

Auch in Stuttgart bleibt der 1,96-Meter-Hüne nicht von solchen Rückschlägen verschont. Im Trainingslager im spanischen Marbella im Januar zog er sich bei einem Zweikampf mit Tanguy Coulibaly einen Bänderriss im Knöchel zu und fiel mehrere Wochen aus. Jetzt, da der 23-Jährige gerade wieder richtig fit geworden war, musste er beim 4:1 in Mainz nach einem Zusammenprall in einem Kopfballduell mit FSV-Profi Marcus Ingvartsen benommen ausgewechselt werden. Der Brummschädel ist zwar kein Thema mehr, der Fuß bereitet jetzt die Pein. "Er hat neben seiner Kopfverletzung, die eigentlich kein Problem mehr darstellt, Fußbeschwerden bekommen", erzählt Hoeneß heute. "Die sind tatsächlich so stark, dass wir aktuell eher davon ausgehen müssen, dass er am Samstag nicht zur Verfügung steht."

Ausfall "sehr wahrscheinlich" - Sosa vor Rückkehr

Woher die Schmerzen genau herrühren, sei nicht klar. "Das wissen wir nicht genau", so der Cheftrainer, der davon berichtet, dass der Franzose "an der Stelle schon früher die eine oder andere Problematik" hatte. "Wir haben komplett alles gecheckt, es ist nichts Strukturelles. Es ist an einer schmerzhaften Stelle eine Schwellung aufgetreten, so dass er nicht richtig auftreten kann." Obwohl von gestern auf heute schon eine Besserung dieser Beschwerden festzustellen ist, sei ein Ausfall sehr wahrscheinlich. Hoeneß habe dennoch "die leise Hoffnung, dass wir es vielleicht noch packen. Aber von medizinischer Seite heißt es, das würde einem Wunder gleichkommen".

Dagegen steht einer Rückkehr von Borna Sosa in die Startelf nichts im Wege. Die Rachenentzündung aus der Vorwoche ist abgeklungen. "Er wird spielen, wenn es weiter so bleibt. Darüber gibt es keine Diskussion", so Hoeneß, der den Kroaten als unersetzlich ansieht. Was für dessen Stellvertreter in Mainz, Nikolas Nartey, einen erneuten Platz auf der Bank bedeutet. Wohin ihn warme Worte des Trainers begleiten, der mit der Leistung des Dänen beim 4:1 zufrieden war. Nartey habe "definitiv seinen Job gut gemacht. Vor allem wenn man berücksichtigt, dass er unter mir noch keine Minute gespielt hat." Den 23-Jährigen zu bringen sei für ihn kein bisschen riskant gewesen. "Er hat gut trainiert", sagt Hoeneß. "Deswegen hatte ich die Überzeugung, dass er das lösen wird."

Aus dem Kreis des Teams um das Team habe er außerdem nur Gutes über den ebenfalls oft von Verletzungen geplagten Profi gehört. "Er war immer da, wenn er gebraucht wurde. Das hat er einmal mehr unter Beweis gestellt. Trotzdem ist Borna für mich, für uns, ein wichtiger Spieler", stellt Hoeneß klar, der unter anderem damit auf die Flankenläufe und Standards des Kroaten abzielt. "Er ist auf der Position ausgebildet, Niko ist eigentlich ein Sechser. Es war immer klar, dass Borna spielt, wenn er fit wird. Aber es ist überragend zu wissen, dass ich jederzeit reagieren könnte, wenn es nötig würde."