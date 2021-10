Pechvogel Semper fehlt Flensburg-Handewitt erneut

Wie die SG Flensburg-Handewitt am Dienstag mitteilte, erlitt Franz Semper eine Teilruptur des Kreuzbandes im linken Knie. Nun soll eine konservative Therapie für Besserung sorgen.

Franz Semper wird dem amtierenden Vizemeister aus Flensburg die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Nachdem der 24-Jährige bereits knapp ein Jahr wegen eines Kreuzbandrisses im selben Knie ausgefallen war und erst seit Kurzem wieder für seinen Arbeitgeber auflaufen konnte, nun der schmerzhafte Rückschlag: Der Verein von der deutsch-dänischen Grenze gab bekannt, dass der Nationalspieler beim Pokal-Aus gegen Erlangen erneut eine Teilruptur im vorbelasteten Knie erlitten habe. Nachdem Semper nach seinem letzten Kreuzbandriss operiert worden war, soll er nun mit einer konservativen Therapie zurück aufs Parkett geführt werden.

"Für Franz tut mir das unfassbar leid", kommentierte der Flensburger Trainer Maik Machulla: "Er hat sich ganz stark zurückgekämpft und in den Spielen, in denen er wieder auf der Platte stand, sofort Akzente gesetzt." Doch nicht nur der individuelle Ausfall würde die SG treffen: "Die Belastung auf unsere wenigen Rückraumspieler wird somit weiterhin hoch bleiben." Der kriselnde Spitzenklub, der in dieser Saison bereits drei Punkte in der HBL abgab und in der Champions League nach drei Spielen noch auf den ersten Sieg wartet, muss nun vorerst ohne Semper versuchen, wieder in Form zu kommen.