Pechvogel Popp: Ein EM-Jahr bringt ihr (noch) kein Glück

Wenn die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ein EM-Jahr bestreitet, dann ist Kapitänin Alexandra Popp nach wie vor vom Pech verfolgt. Dieses Mal zwingt Corona die 31-jährige Stürmerin in Isolation. Doch eine Ende ist in Sicht.

Mitten im vorletzten EM-Trainingslager hat es die Anführerin der DFB-Frauen erwischt - positiver COVID-19-Test, ab in die Isolation. Die Folge: fußballerische Langeweile, während ihre Teamkolleginnen im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach beim Medientag in die zahlreichen Kameras lächelten.

Die guten Nachrichten: Auch am Donnerstag zeigte sie nur leichte Symptome, außerdem kamen keine weiteren Fälle im "HomeGround" hinzu. Nur Popp verpasste so den "Media Day" im beschaulichen Franken vor der unmittelbar bevorstehenden EM in England (6. bis 31. Juli). Das Eröffnungsspiel der deutschen Frauen um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg steigt am Freitag, den 8. Juli, um 21 Uhr. Der Gegner: Dänemark.

Popp im Dauer-EM-Pech

Zurück zu Popp, dem EM-Pechvogel der letzten Jahre.

Denn: Bis dato hat die Stürmerin des VfL Wolfsburg noch nie (!) ein EM-Spiel bestritten. Im April erst hatte die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg nach langwieriger Knorpelverletzung im Knie und fast einem Jahr Zwangspause ihr Comeback im DFB-Team gegeben. In der Reha trieb sie die Turnierteilnahme als Ziel an. Die EM fehlt nämlich noch in Popps erfolgreicher Vita: Vor den Turnieren 2013 und 2017 hatten der Rio-Olympiasiegerin jeweils Verletzungen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Natürlich ist das jetzt doof für Poppi. Svenja Huth über ihre DFB-Kapitänin

Nun also ein neuer Rückschlag, dabei war Popp zu Beginn des Trainingslagers am Sonntag noch negativ getestet worden. "Natürlich ist das jetzt doof für Poppi. Es geht ihr aber den Umständen entsprechend gut", sagte Offensivspielerin Svenja Huth. Panik sei nicht ausgebrochen, aber: "Wir halten uns weiter an die Hygiene-Vorschriften. Die Stimmung ist also dennoch sehr gut."

Mit 113 Länderspielen ist Popp die erfahrenste Spielerin im aktuellen Kader, der am Samstag von 28 auf 23 Spielerinnen reduziert werden soll. Mit dem finalen Aufgebot geht es für den Rekordeuropameister (acht Titel), der in einer schwierigen Gruppe neben Dänemark auch auf Finnland und Spanien treffen wird, in das letzte Trainingscamp erneut in Herzogenaurach (21. bis 29. Juni) inklusive EM-Generalprobe gegen die Schweiz am 24. Juni in Erfurt.

Popps "Ziel ist, Europameister zu werden"

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg hatte erklärt, mit ihrer Kapitänin im Sturmzentrum zu planen, auch wenn die Allrounderin beim Double-Gewinner Wolfsburg zumeist im Mittelfeld zum Einsatz kommt. Als einzige VfL-Spielerin hatte Popp auf einen längeren Urlaub verzichtet, um schon beim Pre-Camp in der Vorwoche in Frankfurt/Main an ihrer Form zu feilen. "Mein Ziel ist, Europameister zu werden", hatte Popp direkt vor ihrem DFB-Comeback im April erklärt.