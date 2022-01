Pechsteins Achtungserfolg bei Schoutens EM-Sieg

Claudia Pechstein hat bei den Eisschnelllauf-Europameisterschaften im niederländischen Heerenveen für einen Achtungserfolg gesorgt.

Die 49 Jahre alte Berlinerin, die sich als erste Frau zum achten Mal für Olympische Winterspiele qualifiziert hat, belegte am Freitag zum Auftakt des Championats über 3000 Meter den siebten Platz. Im direkten Duell mit ihrer Teamkollegin Leia Behlau setzte sich die fünfmalige Olympiasiegerin in 4:11,60 Minuten durch. Die Inzellerin lief in 4:14,20 Minuten die neuntbeste Zeit.

Europameisterin wurde die Niederländerin Irene Schouten in 3:56,62 Minuten vor ihrer Landsfrau Antoinette de Jong (3:59,79) und Francesca Lollobrigida aus Italien (4:00,61).