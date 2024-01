"Pech oder zu schlecht": Undav und Hoeneß machen den Knackpunkt aus

Der VfB Stuttgart ist mit einer Niederlage ins neue Pflichtspiel-Jahr gestartet. Im Borussia-Park begann die Partie schon denkbar schlecht, vom frühen Schock erholte sich der Tabellendritte nicht mehr wirklich.

Bereits nach 21 Sekunden lag der VfB beim 1:3 in Gladbach hinten. Robin Hack hatte das Überraschungsteam der Saison früh geschockt und nachhaltig Spuren hinterlassen. Stuttgart hatte zwar viel Spielkontrolle, agierte vor allem im letzten Drittel aber ideenlos. Wenn die Schwaben mal gefährlich vors Tor kamen, nutzten sie ihre wenigen Situationen zudem nicht.

Hoeneß' Umstellung wirkt nur bedingt

Es passte nicht viel zusammen. Trainer Sebastian Hoeneß versuchte zum Seitenwechsel durch seinen Doppeltausch sowie die Systemumstellung vom 4-2-3-1 auf ein 3-4-3 auf seine Mannschaft einzuwirken. Die wurde dadurch zwar variabler und konnte befreiter aufspielen, doch obwohl Josha Vagnoman, der überraschend für Jamie Leweling im rechten Mittelfeld auflief, den schnellen Anschlusstreffer erzielte, arbeitete sich der VfB zu keinem Zeitpunkt so richtig ins Spiel hinein.

Die Struktur war nicht da, was komisch war. Sebastian Hoeneß

"Happy bin ich nicht", fasste Hoeneß seine Stimmungslage zusammen. "Wir waren nicht in der Verfassung, in der du sein musst, um so ein Spiel zu beginnen." Am Stuttgarter Coach nagte vor allem der frühe Gegentreffer und er erklärte, dass seine Mannschaft dem "sehr schlechten Spielstart hinterhergelaufen" sei. Der Wechsel zur Dreierkette sollte das Spiel breiter machen, in Durchgang eins war "die Struktur nicht da, was komisch war".

Auch Deniz Undav, der selbst mehrere Chancen auf einen Treffer ausließ, gab sich alles andere als zufrieden. "Man darf so nicht ins letzte Hinrunden-Spiel gehen. So kannst du nicht anfangen, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen." Undav bekam in der ersten Halbzeit gleich zwei Möglichkeiten, gefolgt von Nummer drei kurz nach dem Wiederanpfiff. "Ich weiß nicht, ob das Pech ist, oder ich einfach zu schlecht bin", sagte der 27-Jährige mit einem ratlosen Schmunzeln. Ohne den zum Afrika-Cup abgestellten Stuttgarter Toptorjäger Serhou Guirassy sei es für die Gegner einfacher, "sich auf uns einzustellen", gab Undav zu.

Kapitän Waldemar Anton, der am Sonntagmittag seinen Vertrag bis zum Sommer 2027 verlängert hatte, folgte demselben Tenor und machte beim Team mangelnde Wachsamkeit aus. "Wir waren zu langsam im Passspiel und haben die wichtigen Zweikämpfe nicht gewonnen." Bereits am kommenden Samstag muss der VfB schon wieder in der Ferne ran. Beim VfL Bochum gilt es, ein anderes Gesicht zu zeigen (15.30 Uhr LIVE! bei kicker).