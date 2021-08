Pech nach Comeback: Düsseldorfs Iyoha fällt erneut aus

Emmanuel Iyoha bleibt das Verletzungspech treu: Der Angreifer von Fortuna Düsseldorf, der erst in Nürnberg sein Comeback feierte, fällt erneut aus.

Düsseldorfs Emmanuel Iyoha (l.) bei einem Schussversuch in Nürnberg. picture alliance/dpa

Wie die Fortuna am Montagnachmittag mitteilte, hat sich der pfeilschnelle Außenstürmer bei einer Trainingseinheit am Sonntag einen Innenbandteilabriss im linken Knie zugezogen und wird F95-Chefcoach Christian Preußer "bis auf Weiteres" nicht zur Verfügung stehen.

Dabei feierte Iyoha erst am vergangenen Samstag bei der 0:2-Niederlage beim 1. FC Nürnberg sein Comeback in dieser Saison. In der Vorbereitung hatte er sich eine schwere Fußprellung zugezogen und musste deshalb die drei Pflichtspiele aussetzen. Nun ist der 23-Jährige erneut zum Zuschauen verurteilt.

Verletzungen und Krankheiten: Nur acht Ligaspiele seit Sommer 2020

Damit setzt sich die Pechsträhne von Iyoha fort. Seit seiner Rückkehr von Holstein Kiel im Sommer 2020 konnte Iyoha nur acht Ligaspiele für die Fortuna bestreiten - kein einziges davon über die komplette Spielzeit. Immer wieder wurde der ehemalige deutsche Junioren-Auswahlspieler durch Verletzungen und Krankheiten zurückgeworfen.