Pech im UEFA-Lotto: Sinkgraven liefert - und muss weichen

Beim 3:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim bekam Daley Sinkgraven erstmals in diesem Kalenderjahr eine Chance in Xabi Alonsos Startelf. Diese nutzte der Niederländer zwar, muss aber dennoch am Donnerstag in der Europa League gegen die AS Monaco seinen Platz räumen.

Machte in Hoffenheim ein ordentliches Spiel, steht aber dennoch gegen Monaco nicht im Kader: Der Niederländer Daley Sinkgraven. IMAGO/Sportfoto Rudel