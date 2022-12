Pech für Uth, Gespräche mit Hübers

Pech für Mark Uth (31): Kölns Kreativspieler muss am kommenden Donnerstag erneut operiert werden, wieder erfolgt ein Eingriff am Adduktoren-Schambeinbereich.

Damit steht fest, dass der gebürtige Kölner über viele Wochen - die Ausfallzeit wird mit rund drei Monaten angegeben - hinweg fehlen wird, eine kaum zu beziffernde Schwächung für die "Geißböcke", deren Leithammel in der Offensive schon vor der Pause häufig schmerzlich vermisst wurde.

FC-Geschäftsführer Christian Keller betonte am Sonntag, dass die Karriere des Spielers nicht in Gefahr sei: "Das ist keine Problematik, die ein Karriereende bedeutet." Weshalb in Bälde Gespräche geführt werden sollen über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags: "Es ist klar, dass wir wollen, dass Mark über die Saison hinaus bleibt", so Keller.

Auf den Geschäftsführer kommt in diesen Wochen eine Menge Arbeit zu. Auslaufende Verträge fast im Dutzend verlangen nach vielen Gesprächsrunden, dabei geht es um Abschiede, um neue Angebote und vor allen Dingen um die Hoffnung, eine Einigung mit Kapitän Jonas Hector als Spieler zu erlangen.

Erweicht Keller Hector?

Der Linksverteidiger - vor der Weltmeisterschaft noch (vergebens) von Bundestrainer Hansi Flick gebeten, in Katar auszuhelfen - denkt über ein Karriereende nach. Tatsächlich wäre Hector kaum zu ersetzen, der gebürtige Saarländer entwickelte sich über ein Jahrzehnt zu einem enorm wichtigen Faktor für jeden Trainer, überzeugt auch als 32 Jahre alter Routinier noch als Spielmacher aus der Flügelposition, unentwegt unterwegs und ein Vorbild in Sachen Einsatz für jeden Kollegen.

Gesprochen wird auch mit Innenverteidiger Timo Hübers. Dessen Vertrag verlängert sich zwar nach Absprache, weil Hübers die vereinbarte Anzahl der Spiele absolviert hat. Aber lediglich um ein Jahr. Die Kölner wollen den Blondschopf gerne länger binden und eine Ausstiegsklausel (rund fünf Millionen Euro) im neuen Kontrakt streichen. Die Chancen stehen nicht schlecht, auch weil Hübers - ein sehr aufgeweckter Zeitgenosse - sich von seinem Berater getrennt haben soll und einen Verbleib beim FC dem Vernehmen nach favorisiert.