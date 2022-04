Pech für Bellarabi, Hoffnung bei Tah

Es ist schon ein kleines Drama, das Karim Bellarabi in unschöner Regelmäßigkeit widerfährt. Immer wieder streiken beim Ex-Nationalspieler die Muskeln im Oberschenkel, immer wieder zwingen Verletzungen in diesem Bereich den Sprinter zur Pause.

Die aktuelle Verletzung kommt zur Unzeit, gerade hatte Bellarabi sich wieder in den Blickpunkt gespielt, gegen Hertha BSC als Torschütze überzeugt und ein Extra-Lob auch für die taktische Disziplin von Trainer Gerardo Seoane kassiert. Dementsprechend motiviert ging er nach seiner Einwechslung in Bochum nach 66 Minuten zu Werke. Doch keine zehn Minuten später war Feierabend. Nach einem Zweikampf ging es nicht weiter, für ihn kam nach 77 Minuten Daley Sinkgraven ins Spiel. Die Diagnose am Montag fiel niederschmetternd aus: Muskelfaserriss im linken Oberschenkel, "Bayer muss bis auf Weiteres auf den Flügelspieler verzichten", ließ der Klub verlauten.

Glück im Unglück hatte Jonathan Tah. Der Nationalspieler hatte im Zweikampf eine Rippenprellung mit Einblutung erlitten, musste ebenfalls ausgewechselt werden. Bei ihm allerdings, so das Vereins-Statement, besteht Hoffnung auf eine zeitnahe Genesung.

flu