PCR-Test bestätigt positives Ergebnis bei Braunschweigs Keeper Fejzic

Jasmin Fejzic verpasste das Auftaktspiel Braunschweigs gegen den HSV. Auch sein Einsatz am 2. Spieltag steht auf der Kippe.

Braunschweigs Keeper Jasmin Fejzic muss in Isolation. IMAGO/Hübner

Eigentlich hatte Jasmin Fejzic das Rennen um die Nummer eins bei Eintracht Braunschweig gegen Neuzugang und Herausforderer Ron-Thorben Hoffmann gewonnen. Doch am Sonntag fehlte er dann im Kader des Aufsteigers für die Partie gegen den Hamburger SV (0:2).

Die Begründung für das Fehlen des Routiniers lieferten die niedersächsischen Löwen vor der Partie gleich mit: Ein Schnelltest des 36-Jährigen fiel positiv aus, Hoffmann kam so unverhofft zu seinem Pflichtspieldebüt für die Eintracht.

Und der langjährige Bayern-Keeper könnte auch am kommenden Samstag (13 Uhr) im Gastspiel beim 1. FC Heidenheim zwischen den Pfosten stehen. Denn wie der BTSV am Montagnachmittag mitteilte, hat ein PCR-Test das positive Ergebnis bestätigt. Fejzic wird deshalb zunächst nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen können.