PC stürzt ab: So zockt Deutschland

Videospiele sind aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, jeder zweite Deutsche zwischen 15 und 79 spielt mehrmals die Woche. Auf welche Hardware dabei gesetzt wird, haben game e.V. und die GfK Entertainment ermittelt.

151,80 Euro investiert der durchschnittliche deutsche Gamer laut einer Studie von YouGov pro Jahr für Videospiele und Zubehör. Die Möglichkeiten, sein Geld auszugeben sind dabei vielfältig. Ob man jedoch in neue Titel, Abonnements oder Peripheriegeräte investiert, eint ein Aspekt alle Spieler: Es braucht ein Gerät, auf dem gespielt werden kann. Welches der möglichen Endgeräte in Deutschland am beliebtesten ist, hat der Verband der deutschen Videospielbranche, game e.V., gemeinsam mit der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) unter die Lupe genommen.

"Gute Zugänglichkeit": Smartphone unangefochtene Spitze

Die Ergebnisse der Umfrage sprechen eine deutliche Sprache. Das Smartphone ist in Deutschland die Spiele-Hardware schlechthin. 22,8 Millionen Gamer griffen 2022 zum Zocken in die Hosentasche. Gegenüber 2021 (23,5 Millionen) kommt dies zwar einem kleinen Rückgang gleich, noch ist am Spitzenplatz aber nicht zu rütteln. Für Patrick Falk, Geschäftsführer des Game e.V., eine Frage der Verfügbarkeit: "Das Smartphone bleibt dank der guten Zugänglichkeit und der enormen Spiele-Auswahl weiter die meistgenutzte Spieleplattform."

Konsolen konstant auf dem Vormarsch

Legt man den Trend der letzten Jahre zugrunde, könnte sich dies jedoch in der Zukunft ändern. Denn auf dem zweiten Platz folgen mit 18,9 Millionen Nutzern die Konsolen, deren Kurve konsequent nach oben zeigt. Seit Beginn der Aufzeichnung verbuchten PlayStation, Xbox, Switch und Konsorten ein sattes User-Plus von 5,5 Millionen. Allein im Vergleich zu 2021 stieg die Zahl um 1,1 Millionen. "Nicht zuletzt liegt das an der inzwischen deutlich besseren Verfügbarkeit der Geräte im Handel", so Falk zu der Entwicklung, welcher zwei weitere Aspekte entschieden helfen würden: "Konsolenfans stehen immer mehr Möglichkeiten zur Verfügung, uneingeschränkt Spiele zu genießen. Zum Beispiel in Form von Gaming-Abos mit Zugang auf große Spielebibliotheken oder Cloud-Gaming."

Die meistgenutzten Spiele-Plattformen in Deutschland auf einen Blick. game e.V.

PC fällt ab - Tablet konstantes Schlusslicht

Aussichten, von denen der PC nur träumen kann. Die leistungsstärkste aller Gaming-Hardwares lässt in Deutschland seit Jahren Federn. 2019 lag die selbst ernannte Gaming-Elite der "PC Master Race" sogar noch knapp vor den Konsolen (16,3 Millionen zu 15,9 Millionen Nutzer), inzwischen muss sich sich mit 12,9 Millionen Gamern klar dahinter einreihen.

Das Schlusslicht des Rankings ist derweil das Tablet, das sich allerdings einer konstanten Beliebtheit erfreut. Seit 2018 bewegt sich die Zahl der Nutzer zwischen mindestens 9,9 Millionen und maximal 11,2 Millionen. 2022 waren es 10,2 Millionen, was einem Minus von 500.000 im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Konsumverhalten variiert stark

Große Unterschiede gibt es aber nicht nur in Sachen Beliebtheit. Auch das Konsumverhalten variiert abhängig von der genutzten Hardware. So gingen 99 Prozent des Gaming-Umsatzes von 2,8 Milliarden Euro, der 2022 auf Smartphones und Tablets erzielt wurde, auf In-App-Käufe zurück. Mit Apps beziehungsweise Spielen selbst wurde derweil weniger als ein Prozent der erzielten Umsatzes investiert.

Das Konsumverhalten auf den verschiedenen Plattformen variiert stark. game e.V.

Weniger extrem verhält es sich auf dem PC. Gut 1,5 Milliarden Euro betrug der Videospiel-bezogene Umsatz 2022, 70 Prozent davon gingen auf In-Game-Verkäufe zurück. Die verbleibenden 30 Prozent verteilten sich gleichmäßig auf Käufe von Spielen und Ausgaben für Online-Services, unter die in der Studie Abo-Modelle, Cloud-Angebote und Online-Dienste fielen.

Am ausgeglichensten sieht die Verteilung auf den Konsolen aus. Mit 41 Prozent machen Spielekäufe den größten Anteil aus. Auf dem zweiten Platz folgen mit 31 Prozent Online-Services, 29 Prozent des Umsatzes kamen durch In-Game-Käufe zustande.