PC oder Konsole: Was verbraucht mehr Strom?

In Zeiten der Energiekrise kann bei der Wahl einer neuen Hardware für Videospiele auch der Stromverbrauch zum Faktor werden. Ob Konsolen oder Gaming-PCs mehr verbrauchen, untersuchte E.ON in einer Studie.

Die Qual der Wahl: Ein neuer PC oder doch eine Spielekonsole? Bei dieser Entscheidung gibt es verschiedene Faktoren, die entweder für das eine oder das andere sprechen. Im Vordergrund dürfte die Leistung stehen, doch auch ein Blick auf den Stromverbrauch könnte in Zeiten der Energiekrise ein Auswahlkriterium sein.

Civey hat im Zuge der gamescom 2023 E.ON beauftragt, eine Studie durchzuführen. Befragt wurden "vom 24. Juli 2023 bis zum 9. August 2023 online 10.000 Bundesbürger ab 18 Jahren und 2.000 Personen, die mindestens eine Stunde pro Woche Videospiele spielen", wie es in der offiziellen Mitteilung von E.ON heißt.

PC laut Umfrage beliebter als Konsole

Das am häufigsten angegebene Gaming-Gerät stellte der stationäre Desktop-PC dar - mit 38,3 Prozent. Rund 27,3 Prozent nutzen Smartphone und Tablet, erst dann kommen die Konsolen wie PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch. Zehn Prozent der befragten Spieler verwenden einen Laptop.

Folgende Konfigurationen wurden untersucht Günstiger Gaming-PC (Intel Core i5-12400F, Gainward GeForce RTX 3060 GHOST, Kingston NV2 500 GB, Kingston FURY Beast 16 GB, Sharkoon WPM Gold ZERO 550W)

Premium-Gaming-PC (AMD Ryzen 7 5800X3D, MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO, Corsair MP600 PRO NH, Corsair Dominator Platinum RGB 32GB, Corsair RM1000x 1000W)

Gaming-Laptop (AMD Ryzen 9 6900HS, AMD Radeon RX 6700S, DDR5 (4800 MHz) 16GB)

Current-Gen-Konsolen (Playstation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch) jeweils in Kombination mit einem 27-Zoll-Gaming-Monitor (durchschnittliche Leistung im Gaming-Betrieb 108,5 W) respektive einem 55-Zoll-Smart-TV (durchschnittliche Leistung im HDR-Betrieb 117 Watt).

Um herauszufinden, wer zumindest in Sachen Energieverbrauch die richtige Wahl getroffen hat, stellte E.ON "mittels einer umfangreichen Datenberechnung verschiedene Setups" gegenüber und verglich deren Strombedarf.

Für die Studie wurden ein günstiger und ein Premium-Gaming-PC in Kombination mit einem 27-Zoll-Monitor sowie die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und die Nintendo Switch gepaart mit einem 55-Zoll-SmartTV herangezogen - außerdem ein Gaming-Laptop. Das Ergebnis: Beim günstigen PC ergab sich ein Energieverbrauch von rund 0,44 kWh, beim High-End-PC waren es sogar bis zu 0,52 kWh. Deutlich energiesparender zeigten sich da die Konsolen. Die genannte Konfiguration mit der PlayStation 5 verbrauchte pro Stunde circa 0,33 kWh. Also knapp 25 Prozent weniger als der preiswerte PC.

Xbox schlägt PlayStation beim Energieverbrauch

Im internen Wettstreit zwischen der Xbox und der PlayStation geht der Punkt in Sachen Energie-Effizienz an die Konsole von Microsoft. Denn bei dieser standen 0,27 kWh auf dem Zähler, was sogar bis zu 38 Prozent weniger sind. Der Energiebedarf der abgespeckten Variante Xbox Series S ist mit rund 0,19 kWh pro Spielstunde nicht einmal mehr halb so groß.

Wer dennoch lieber mit Maus und Tastatur spielt, aber Strom sparen möchte, kann auf einen Gaming-Laptop zurückgreifen. Der bewegte sich bei 0,26 kWh, also etwa auf dem Niveau der Xbox Series X. Spitzenreiter ist aber die Nintendo Switch, die sowohl in Kombination mit einem TV als auch als Handheld genutzt werden kann. Ihr Verbrauch: 0,12 kWh. Allerdings ist die Konsole aufgrund der Hardware nur bedingt mit den Systemen der PlayStation und Xbox zu vergleichen.

Was heißt das aber nun bezogen auf den Alltag? Letztlich hängt natürlich vieles von der Spieldauer ab. Wer beispielsweise das Rollenspiel "Diablo IV" in voller Länge erleben möchte, sollte für die rund 50 Stunden Spielzeit auf dem stationären PC je nach Konfiguration mit einem Verbrauch zwischen 21 und 26 kWh rechnen.

Auf dem Laptop ist es mit 12 kWh nur etwa halb so viel, Playstation 5 (16 kWh) und Xbox Series X (13 kWh) bewegen sich auf ähnlichem Niveau. Wer auf seinen PC per se nicht verzichten möchte, für den hat E.ON noch einen Tipp parat: Das Gerät auszuschalten und nicht in den Stand-by-Modus zu versetzen. Bereits sechs von zehn Gamern (61,5 Prozent) verzichten laut Umfrage gänzlich auf diesen.

Rund 22,5 Prozent der Deutschen ab 18 Jahren greifen mindestens eine Stunde pro Woche zum Controller oder zu Maus und Tastatur. Besonders beliebt sei die Freizeitbeschäftigung unter den 18- bis 29-Jährigen: "Mehr als die Hälfte der Befragten (55,1 Prozent) konsumieren im Alltag Videospiele. Die Mehrheit in dieser Altersgruppe spielt zwischen einer und zehn Stunden pro Woche (26 Prozent). 8,8 Prozent der 18- bis 29-Jährigen verbringen mehr als 20 Stunden in der Woche vor dem Bildschirm."