Pazurek zieht es aus Velbert weg

Nach einem halben Jahr bei der SSVg Velbert und fünf Toren in 16 Regionalliga-Spielen wechselt Markus Pazurek in die Oberliga zu den Sportfreunden Siegen. Dort feiert der 35-jährige Routinier ein Wiedersehen mit seinem früheren Trainer vom 1. FC Kaan-Marienborn, Thorsten Nehrbauer. In seiner Karriere lief der vielseitig einsetzbare Pazurek auch 154-mal in der 3. Liga auf.