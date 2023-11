Pazurek eiskalt: Velbert punktet in Wegberg-Beeck

Der FC Wegberg-Beeck hat am Freitag zum Auftakt des 14. Spieltags der Regionalliga West seinen sechsten Heimdreher verpasst, da Markus Pazurek bei einem Handelfmeter keine Nerven zeigte und seiner SSVg Velbert damit das 1:1 bescherte.

Achtungserfolg für Velbert

Der FC Wegberg-Beeck und die SSVg Velbert sind zwar beides Aufsteiger, doch am Freitag ging der heimstarke FC als Favorit in die Begegnung, da zudem die SSVg ihre vier vorangegangenen Ligaspiele verloren hatte. Doch es waren die Gäste, die besser in die Partie fanden und sich auch dank energischem Pressing bis zur Pause ein kleines Chancenplus erspielten. Doch das Dargebotene blieb über die kompletten ersten 45 Minuten spielerisch äußerst überschaubar, sodass das 0:0 zur Halbzeit fast schon logisch war. Der zweite Abschnitt begann interessanter: Eine Ecke von Braun verlängerte Hasani in der 49. Minute auf Ohno, der den Ball zur Führung für Wegberg-Beeck über die Linie drückte. Doch danach regierte wieder Kampf, die spielerische Note blieb erneut auf der Strecke. Erst in der 71. Minute wurde es wieder heiß: Velberts Diallo tankte sich energisch auf links durch, Schiebener grätschte in die Hereingabe, doch statt ins leere Tor bugsierte er die Kugel links vorbei. Sieben Minuten später nahm Pazurek am FC-Fünfer sträflich frei den Ball mit der Brust an, doch hämmerte seinen Volley in die Wolken. Einer der beiden Szenen hätte eigentlich zum Ausgleich führen müssen. In der 81. Minute trat Pazurek zum Freistoß an. Hühne nahm in der im Strafraum postierten Mauer nach Ansicht von Schiedsrichter Dominic Stock die Hand zur Hilfe, es gab Elfmeter. Pazurek trat an und platzierte seinen wuchtigen Linksschuss unhaltbar im Eck. Das Momentum war nun auf Seiten der Gäste, doch als Touray in der Nachspielzeit frei vor Torwart Meyer drüber zielte, war klar, dass Velbert an diesem Abend der ganz große Wurf verwehrt bleiben sollte. Endstand somit 1:1.