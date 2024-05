Pawlak: Wechsel zum DFB als Nachfolger von Wück

Der Trennung vom 1. FC Köln nach sieben Jahren allseits gelobter Arbeit folgt nun für André Pawlak (53) der Schritt zum DFB. Nach kicker-Informationen wird der bisherige Co-Trainer des Absteigers neuer Trainer der U-16-Auswahl (Jahrgang 2009) des DFB und damit Nachfolger von Christian Wück, der das Frauen-Team übernimmt.

Heuert beim DFB an: André Pawlak. IMAGO/Beautiful Sports

André Pawlak löste in der vergangenen Woche seinen Vertrag mit dem FC auf. Ursprünglich war das Arbeitspapier bis 2025 datiert, die Entwicklungen der vergangenen Wochen allerdings ließen sowohl den Verein als auch Pawlak zum Entschluss kommen, dass eine Trennung sinnvoller wäre. Pawlak zog es spätestens nach der Trennung von Steffen Baumgart stärker in die Verantwortung, Geschäftsführer Christian Keller allerdings sah den gebürtigen Gelsenkirchener nicht in der Rolle des Cheftrainers.

Mit Pawlak bekommt der DFB einen breit aufgestellten Mitarbeiter, der sowohl im Nachwuchs- als auch im Profibereich eine Menge Erfahrung sammeln konnte. Als Interimstrainer der Kölner machte er 2019 nach der Trennung von Markus Anfang den Wiederaufstieg perfekt. Begonnen hatte er als Trainer der U 17, wechselte dann zur U 21, ehe er die Assistenzstelle übernahm.