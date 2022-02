Pawlak über Baumgart: "Er überlässt uns die Entscheidungen"

Wenn Köln am Samstag den SC Freiburg empfängt, ist Co-Trainer André Pawlak mächtig gefordert - weil sich Steffen Baumgart komplett raushalten wird.

Wirklich neu ist die Szenerie für André Pawlak nicht. Bereits zum dritten Mal springt der 50-jährige Trainer beim FC für den jeweiligen Chef ein, diesmal aber mit einem weniger dramatischen Hintergrund als nach den Entlassungen von Markus Anfang und Achim Beierlorzer.

Steffen Baumgart geht es soweit gut, die Corona-Infektion verläuft erträglich, die Quarantäne bleibt ihm freilich nicht erspart. Der Pressekonferenz am Donnerstag hörte er zu, einmischen wird sich der Chef allerdings nicht. Das Vertrauen in sein Trainerteam ist groß. Pawlak: "Auf der Bank werden wir während des Spiels keinen Kontakt mit Steffen haben, er überlässt uns die Entscheidungen. Bis Samstag skypen wir aber viel und besprechen alles."

Freiburg? "Ein stabiler Erstligist"

Immerhin kann Pawlak aus dem Vollen schöpfen: "Steffen ist der einzige, der fehlt." 24 Feldspieler und vier Torhüter sind aktuell bei den Einheiten dabei, er wird am Spieltag einige Akteure streichen müssen. Eine Menge Gedanken, mit wem man die Freiburger am besten stoppt, werden sich die Kölner gemacht haben. In Zeiten, in denen man allerdings am Morgen eines Spieltages nicht weiß, wer am Mittag spielen darf, sind voraussichtliche Aufstellungen nicht mehr als Makulatur.

Die Jungs, die letztlich spielen werden, wissen, was auf sie zukommt: "Freiburg steht sehr kompakt, hat eine gute Struktur und spielt zielstrebig nach vorne." Es sei eine schwierige Aufgabe, aber keine unlösbare, sagt Pawlak. Für ihn sind die Freiburger längst keine Überraschungsmannschaft mehr: "Das ist ein stabiler Erstligist." Den gilt es zu schlagen, weil der FC sich Schritt für Schritt Sicherheit verschaffen will: "Unser primäres Ziel ist es, in der Tabelle das Polster nach unten weiter zu vergrößern."

Kölner Doppelsechs?

Der Trainer weiß, was gegen die Freiburger gefragt ist: viele Ballgewinne, viele intensive Läufe, viele Tiefenläufe, um die Defensive der Gäste zu fordern, ihre Abläufe zu stören und dann in die Lücken zu stoßen. Interessanter Randaspekt: Der FC - die Mannschaft mit den meisten Kopfballtoren (12) - trifft auf das Team mit den zweitmeisten Kopfballtreffern, nämlich elf auf Seiten der Breisgauer. Zu rechnen ist damit, dass die Kölner ihr System mit einer Doppelsechs präsentieren, der laufstarke Ellyes Skhiri (hat leichte Erkältungssymptome) und der zweikampfstarke Salih Özcan bieten sich förmlich an, um den variablen Aufbau dieses Gegners weit vor dem eigenen Strafraum zu unterbinden.