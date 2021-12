Pavlyuchenkova an COVID-19 erkrankt

Wenige Wochen vor Beginn der Australian Open gibt es im Tennis einen weiteren prominenten Corona-Fall.

Die diesjährige French-Open-Finalistin und Weltranglisten-Elfte Anastasia Pavlyuchenkova teilte am Donnerstag mit, dass sie nach ihrer Ankunft in Australien positiv auf COVID-19 getestet worden sei.

Die 30 Jahre alte Russin ist nach eigenen Angaben vollständig geimpft und hat sich nun in Australien in Isolation begeben. Sie hatte sich zuvor in Dubai auf den Beginn der neuen Saison vorbereitet. Nun sei es wichtig, auf sich selbst und die Gesundheit anderer aufzupassen, schrieb Pavlyuchenkova in den sozialen Medien. "Ich werde auf den Platz zurückkehren, wenn es für alle sicher ist", teilte sie mit.

Pavlyuchenkova hatte in diesem Jahr in Paris erstmals das Finale eines Grand-Slam-Turniers erreicht und gegen die Tschechin Barbora Krejcikova verloren. Im August hatte sie bei den Olympischen Spielen in Tokio mit Andrej Rublev Gold im Mixed für Russland gewonnen.

Landsmann Rublev und weitere infiziert

Auch Rublev hatte vor wenigen Tagen bekanntgegeben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Der Weltranglisten-Fünfte war vor Weihnachten für ein Show-Turnier in Abu Dhabi.

Über Infektionen hatten zuletzt auch der langjährige Weltranglisten- Erste Rafael Nadal aus Spanien, der Kanadier Denis Shapovalov, die britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu, Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz sowie die Tunesierin Ons Jabeur informiert. Ob die Athletinnen und Athleten bei den Australian Open antreten können, ist noch offen. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 17. Januar in Melbourne.