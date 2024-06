Pavlovic verpasst wohl den EM-Auftakt

Julian Nagelsmann muss einen ersten Ausfall fürs EM-Eröffnungsspiel hinnehmen: Aleksandar Pavlovic wird offenkundig nicht rechtzeitig fit.

Hätte in München ein Heimspiel gehabt: Aleksandar Pavlovic. IMAGO/Sven Simon

Aleksandar Pavlovic ist der einzige gebürtige Münchner im 26-Mann-Kader der deutschen Nationalmannschaft, doch nun scheint just der Youngster vom FC Bayern das EM-Auftaktspiel in der Allianz-Arena zu verpassen. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler plagt sich mit einem Infekt herum und wird einem Bericht von Sky zufolge nicht rechtzeitig für sein "Heimspiel" gegen Schottland am Freitagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) fit.

Nach dem freien Wochenende war Pavlovic am Montag nicht wie seine Teamkollegen zurück ins EM-Quartier nach Herzogenaurach gereist und fehlte auch an diesem Dienstag im Training. Von weiteren Ausfällen ist die deutsche Nationalmannschaft bislang verschont geblieben, nach jetzigem Stand kann Nagelsmann auf 25 Spieler für den EM-Auftakt zurückgreifen, die er - anders als beim Turnier 2021 - auch allesamt mit in den Spieltagskader nehmen darf.

Für Pavlovic ist die Zwangspause ein unschönes Déjà-vu: Als er im März erstmals zur DFB-Auswahl eingeladen worden war, hatte er wegen einer Mandelentzündung kurzfristig passen und sogar rund zwei Wochen pausieren müssen, ehe ihn ein zusätzlicher Infekt direkt im Anschluss erneut kurzzeitig zurückwarf.

Theoretisch kann Nagelsmann noch bis Freitagabend reagieren

Nun wird er hoffen, nach dem Schottland-Spiel zur Mannschaft zurückzukehren. Theoretisch kann Nagelsmann noch bis zum Anstoß am Freitag einen Feldspieler nachnominieren, sollte ein Mitglied seines finalen Aufgebots erkrankt oder verletzt ausfallen. Voraussetzung ist laut UEFA-Regularien, dass "der betreffende Mannschaftsarzt und ein Arzt der Medizinischen Kommission der UEFA die Schwere der Verletzung bzw. Krankheit und die Unfähigkeit zur Teilnahme an der Endrunde bestätigen".

Mit vielen Einsatzminuten darf Pavlovic, der in der vergangenen Woche beim Testspiel gegen die Ukraine (0:0) als Einwechselspieler sein erstes Länderspiel absolvierte, bei der EM aber ohnehin nicht rechnen. Auf der Sechs baut Nagelsmann zuvorderst auf Toni Kroos, Robert Andrich und Pascal Groß.