Pavlovic verpasst EM - Nagelsmann nominiert Can nach

Zwei Tage vor dem Start der EM 2024 gibt es im Kader der deutschen Nationalelf einen Wechsel: Emre Can ersetzt Aleksandar Pavlovic, der für das Turnier ausfällt.

Neue Option für die Mittelfeldzentrale: Emre Can. IMAGO/ANP

Als sich die deutschen EM-Fahrer am Montag nach dem freien Wochenende wieder im Teamquartier in Herzogenaurach einfanden, fehlte Aleksandar Pavlovic wegen eines Infekts. Zwei Tage später ist klar, dass der 20 Jahre junge Mittelfeldspieler vom FC Bayern auch nicht mehr nachreisen wird. Wie der DFB mitteilte, verpasst Pavlovic das Heim-Turnier - dafür nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann Emre Can von Borussia Dortmund nach.

Can zeigt "sofort Begeisterung und Bereitschaft"

"Wir wollen noch einen Sechser im Kader", erklärte Nagelsmann, der sich für einen 26-Mann-Kader entschieden hatte. Can habe "sofort seine Begeisterung und Bereitschaft geäußert, zur Mannschaft zu stoßen. Wir wollten noch einen Spieler im Kader haben, der viele Spiele absolviert hat, der weiß, mit dem Druck umzugehen. Er kann das Profil gut erfüllen, das wir jetzt gebrauchen können."

Pavlovic, der in der vergangenen Woche beim Testspiel gegen die Ukraine (0:0) als Einwechselspieler sein erstes Länderspiel absolviert hatte, war als Back-up im defensiven Mittelfeld vorgehsehen, wo Nagelsmann Toni Kroos, Robert Andrich und Pascal Groß zur Verfügung stehen. Wegen einer Mandelentzündung hatte Pavlovic bereits kurzfristig die Länderspiele im März verpasst, als er erstmals nominiert worden war.

Can, der im Herbst 2015 mit 21 Jahren für die DFB-Auswahl debütierte, kommt bislang auf 43 Länderspiele (ein Tor). Letztmals wirkte der 30-Jährige im vergangenen September beim 2:1-Testspielsieg gegen Frankreich mit, als Sportdirektor Rudi Völler interimsweise für den freigestellten Hansi Flick eingesprungen war. Unter Nagelsmann ist der BVB-Kapitän somit zum ersten Mal dabei. Weil die Niederlande am Dienstag bereits Ian Maatsen nachnominiert hatte, sind inzwischen acht Dortmunder bei der EM vertreten.

Grundsätzlich kann jede Mannschaft bis zu ihrem ersten Spiel noch Feldspieler im Kader tauschen, sollte sich einer der ursprünglich nominierten verletzen oder erkranken. Torhüter können auch danach noch nachnominiert werden. Die DFB-Elf eröffnet die EM am Freitag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Schottland.