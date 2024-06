Pavlovic verlängert langfristig: "Ein Spieler, wie wir ihn uns wünschen"

Aleksandar Pavlovic war einer der Aufsteiger beim FC Bayern München in der abgelaufenen Saison. Nun hat das Eigengewächs seinen Vertrag beim Rekordmeister langfristig verlängert.

Was der kicker bereits am Samstag ankündigte, ist nun auch offiziell: Aleksandar Pavlovic hat seinen Vertrag beim FC Bayern langfristig verlängert. Wie die Münchner am Sonntagvormittag bekanntgaben, hat der 20-Jährigen einen neuen Kontrakt bis Juni 2029 unterzeichnet.

In der abgelaufenen Saison kam er 19-mal in der Bundesliga zum Einsatz. Nachdem er am 9. Spieltag (8:1 gegen Darmstadt) sein Debüt gegeben hatte, stand er Mitte November das erste Mal in der Startelf, wurde im weiteren Verlauf unter Thomas Tuchel zur Stammkraft und war an vier Toren beteiligt (kicker-Note 3,13). Dreimal lief er außerdem in der Champions League auf.

"Aleksandar Pavlovic ist ein Spieler, wie wir ihn uns wünschen - und wie ihn sich die Fans des FC Bayern wünschen: Ein gebürtiger Münchner, der von klein auf beim FC Bayern seinen Weg bis zu den Profis gemacht hat", wird Max Eberl in einer Mitteilung des Rekordmeisters zitiert. "Er ist ein Vorbild, wie man sich auf höchstem Niveau durchsetzt. Solche Spieler stehen für die Identität des FC Bayern und sind Musterbeispiele für die Nachwuchsförderung an unserem FC Bayern Campus. Aleks soll eines der Gesichter der Zukunft unserer Mannschaft werden."

Das ist ein großer Vertrauensbeweis, den ich zurückzahlen möchte. Aleksandar Pavlovic

Im vergangenen März wurde Pavlovic, der auch für Serbien hätte spielen können, zum ersten Mal von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die DFB-Auswahl berufen. Krankheitsbedingt musste er absagen, wurde aber anschließend für den EM-Kader nominiert und bestritt sein Debüt Anfang Juni gegen die Ukraine (0:0). Wenige Tage später musste er allerdings aus dem Aufgebot gestrichen werden (Nagelsmann berief stattdessen Emre Can), weil er von einer hartnäckigen Mandelentzündung ausgebremst wurde. Pavlovic will sich in den kommenden Tagen die Mandeln entfernen lassen und dann unter dem neuen Bayern-Coach Vincent Kompany neu angreifen.

"Leider ist mein Traum von der Heim-EM wegen meiner Mandelentzündung kurzfristig geplatzt, was mich traurig macht - aber ich freue mich jetzt auch sehr über meine Vertragsverlängerung beim FC Bayern bis 2029", sagt Pavlovic selbst. "Das ist ein großer Vertrauensbeweis, den ich zurückzahlen möchte. Der FC Bayern ist mein Herzensverein."

Pavlovic begann in Fürstenfeldbruck vor den Toren Münchens mit dem Fußballspielen. 2011 wechselte er ins NLZ der Bayern und durchlief alle Juniorenteams. Über die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern empfahl er sich schließlich für die Profis und schaffte durch seinen Durchbruch.

"Es war für uns alle eine schöne Geschichte, zu sehen, wie gewaltig sich Aleksandar Pavlovic in den vergangenen Monaten weiterentwickelt hat", betont Sportdirektor Christoph Freund. "Trotz seiner jungen Jahre strahlt er Ruhe aus und gibt einem Team Sicherheit. Er trägt den FC Bayern im Herzen, und wir werden noch viel Freude mit ihm haben."