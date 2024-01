Pavlovic unterschreibt: Burghausen wird in Sloweniens erster Liga fündig

Andrej Pavlovic wechselt zum SV Wacker Burghausen. Der 27-jährige offensive Flügelspieler kommt vom slowenischen Erstligisten NK Steklar Rogaska Slatina, dem er 2022/23 mit einigen Toren und Vorlagen zum Aufstieg verholfen hatte. Geschäftsführer Andreas Huber erläutert in einer Meldung, was sich der SV Wacker vom Neuzugang erhofft: "Mit seinen 27 Jahren bringt er viel und vor allem auch internationale Erfahrung mit nach Burghausen, was unserem jungen Kader gut zu Gesicht stehen wird. Zudem konnten wir durch den Transfer die im Kader entstandene Lücke auf den Außenbahnen, die durch die langwierigen Verletzungen und Ausfälle von Edin Hyseni und Sebastian Niedermayer entstanden ist, optimal und dauerhaft schließen."