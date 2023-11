Pavlovic nach Premiere "dankbar" - Sonderlob von Neuer

Aleksandar Pavlovic (19) hat beim 4:2 des FC Bayern gegen Heidenheim seine Startelfpremiere in der Bundesliga gefeiert - eine Kampfansage später aber vermieden.

Weil das zuletzt alles ganz schön schnell ging und sicherlich auch ein bisschen unerwartet, konnte man bei Aleksandar Pavlovic am Samstagabend ein Auge zudrücken. Entweder hat er noch kein Medientraining vom FC Bayern bekommen, oder ihm fehlten nach seinem Startelfdebüt in der Bundesliga immer noch die Worte.

"Was soll ich sagen?", entgegnete Pavlovic nach dem 4:2 gegen Heidenheim auf dem Weg in Richtung Arena-Ausgang, als er gefragt wurde, ob er über diesen doch sehr besonderen Tag sprechen wolle. Also blieb er kurz stehen und fasste seine Gefühlswelt knapp zusammen: "Top, brutales Gefühl. Stolz und dankbar."

Für das 19-jährige Eigengewächs des FC Bayern ging es in den letzten zwei Wochen steil bergauf. Auf das Bundesliga-Debüt beim 8:0 gegen Darmstadt folgte ein halbstündiger Einsatz mit Torvorlage beim 4:0 in Dortmund. "Sehr nah" an einem Startelfeinsatz war Pavlovic danach, wie Trainer Thomas Tuchel vor der Partie gegen Heidenheim versichert hatte. Und weil Leon Goretzka wegen muskulärer Probleme passen musste, fand sich Pavlovic tatsächlich erstmals von Beginn an ein.

"Ein bisschen nervös ist man immer", gestand er später und konnte sich das Grinsen dabei nicht verkneifen. "Das gehört dazu." Kapitän Manuel Neuer dagegen hat seinem drittjüngsten Teamkollegen nach Tarek Buchmann und Mathys Tel keine Nervosität angemerkt. "Er hat es in Dortmund schon sehr gut gemacht. Heute war er von Beginn an gefordert, und ich glaube, dass er sich wohl gefühlt hat. Er war von Beginn an im Spiel."

Jetzt steht die U-20-Nationalmannschaft an

Pavlovic agierte gegen ein dicht gestaffeltes Zentrum des Aufsteigers als sogenannte "Holding Six", übernahm den tiefen Part von Joshua Kimmich, Nebenmann Konrad Laimer durfte sich dagegen eine Reihe weiter vor austoben, wie sonst Goretzka. Unterstützung bekam Pavlovic durchweg von den Kollegen, vor allem von Thomas Müller. "Er hat die ganze Zeit geholfen, der coacht so oder so." Kurzum: "Top!"

Für Pavlovic geht es nun erstmals zur deutschen U-20-Nationalmannschaft, anschließend dürfte er beim FC Bayern erstmal wieder hintenanstehen. Kimmich kehrt nach seiner Rotsperre zurück, und auch Goretzka, der zur DFB-Elf reisen wird, ist nach seinem Handbruch zwei Wochen weiter im Heilungsprozess. "Ich muss weiter hart arbeiten, dranbleiben", weiß Pavlovic. "Dann kommt, was kommt."